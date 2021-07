Jucătorii lui Dinamo au ajuns la capătul răbdării: „Nu s-a rezolvat nimic, doar minciuni!”

Formația din Ștefan cel Mare continuă să fie zguduită de mișcările de trupe din cadrul clubului, astfel că plecarea antrenorului Dușan Uhrin Jr. pare că este doar începutul!

Salvați de la retrogradare în ultimele etape ale campionatului, „câinii” nu vor avea altă soartă și în noua ediție de Liga 1. Cuprinși de datoriile fostei, dar și actualei conduceri a clubului, „alb-roșii” au intrat în insolvență în speranța că vor reuși să salveze clubul, însă atât antrenorul Dușan Uhrin Jr., cât și jucătorii s-au săturat să fie mințiți și au trecut deja la fapte.

Andrei Radu, fundașul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația de la club și a ținut să precizeze în ce condiții s-au salvat „alb-roșii” de la retrogradare în sezonul precedent. Acesta a dezvăluit că jucătorii din Ștefan cel Mare s-au săturat să fie arătați cu degetul și consideră că în momentul de față este extrem de greu ca problemele să se rezolve și lucrurile să intre în normalitate.

„Nu am primit banii de 4-5 luni, este foarte greu să ne motivăm. Mă deranjează că suntem arătați cu degetul, că suntem contestați. Nu este normal, mai ales în ce condiții am lucrat noi sezonul trecut. Nimic la Dinamo nu era de Liga 1, condiții de antrenament, hrană, nimic. Și totuși am menținut echipa în prima ligă, deși a fost foarte greu. Noi nu am contestat DDB, le mulțumim că au fost lângă noi, dar trebuie să fim înțeleși.

Doar de asta se vorbește în vestiar, cine mai pleacă. În fiecare zi dispare câte un coleg, nici nu știu cu cine vom juca în prima etapă. Ni s-au spus aceleași minciuni de le auzisem și de la spanioli. Tot nu s-a rezolvat nimic, doar minciuni. Domnul Mureșan a venit de curând și a zis că face tot posibilul să rezolve din probleme. Aș vrea să cred că Dinamo se mai poate salva, dar nu cu această atitudine. Mai ales față de jucătorii care au menținut echipa în prima ligă. Este greu să mai se poată face ceva!”, a spus Andrei Radu, la finalul meciului din Supercupa României.