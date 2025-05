Lamine Yamal nu a ezitat să vorbească despre Real Madrid: ”Le suntem superiori!”

Lamine Yamal este noul star din fotbalul mondial.

Fotbalistul de doar 17 ani a devenit coșmar pentru Real Madrid în acest sezon.

Spaniolul le-a transmis un mesaj marilor rivali din capitala Spaniei.

”Poate alte echipe sunt speriate de Real Madrid, dar noi (n.r. Barcelona) nu suntem. Nu ne este și nu ne-a fost frică de ei niciodată.

Le suntem superiori celor de la Real Madrid, dar și celorlalte echipe.

La sfârșitul unei zile, dacă Real Madrid te învinge, bineînțeles că nu se va simți bine acest lucru. În anii recenți, am suferit în fața lor, însă anul ăsta am dot tot ceea ce am avut noi mai bun și am câștigat datorită mentalității”, a declarat Lamine Yamal, potrivit Fabrizio Romano.