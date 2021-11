Laszlo Balint, dezamăgit după egal: „Suferim la finalizare. E păcat”

UTA Arad a remizat ”alb” cu CS Mioveni, în etapa a 15-a a Ligii 1, ultima a turului de campionat.

La finalul jocului, Laszlo Balint a analizat prestația elevilor săi, despre care spune că a fost una reușită, dar umbrită de ghinio și de lipsa de eficiență la finalizare.

Acesta consideră că formația arădeană merita să câștige meciul cu gruparea nou-promovată.

”Trebuie să luăm părțile pozitive din acest meci, chiar dacă frustrarea rămâne. Din nou am avut ocazii foarte clare, din nou am avut momente în care am controlat jocul, chiar dacă am întâlnit o echipă extrem de arțăgoasă și foarte bine organizată.

Țin să-l felicit pe Alex Pelici pentru că a reușit să joace foarte eficient, dar chiar și așa noi am reușit să ne creem ocazii importante. Suferim la finalizare. Așa se întâmplă în fotbal, ați văzut că pe final gazdele au avut niște ocazii și acele ocazii ale noastre ratate puteau să ne coste.

Până la urmă este un punct adăugat la zestrea noastră din clasament și în multe momente de joc am arătat că putem spera la mai mult. Țin să-i felicit pe băieți pentru modul cum au abordat acest meci, foarte concentrați, foarte hotărâți să obțină această victorie. Din păcate am reușit doar un punct, e păcat de efortul nostru, de sudoarea pe care o lăsăm pe teren.

Dacă este să fac o analiză, trebuie să mă raportez la parcursul avut sezonul trecut și în această comparație suntem pe plus. Atât în ceea ce privește jocul, am reușit să dezvoltăm aspectele pe care ni le-am propus și punctele. Suntem în grafic, suntem în prima parte a clasamentului”, a declarat Laszlo Balint, la finalul partidei.