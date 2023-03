Leonard Grozavu surprinde după ce Poli Iași a devenit liderul Ligii 2: „Două puncte au pierdut cei de la Buzău”

Poli Iași este noul lider din play-off-ul Ligii 2, după ce a terminat la egalitate, 1-1, pe teren propriu, cu FC Buzău.

„Dacă nu fructifici ocaziile, vine reversul”, este concluzia lui Leonard Grozavu

După meci, antrenorul gazdelor, Leonard Grozavu, a declarat că, de fapt, echipa lui a câștigat un punct, chiar dacă a jucat pe teren propriu.

„Două puncte au pierdut cei de la Buzău, noi am câștigat un punct. Am avut multe șanse în prima repriză, dar dacă nu le fructifici, vine reversul. Am câștigat un punct, am muncit, au luptat, am încercat să ducem jocul în față.

Nu le-a fost ușor, noi demonstrăm că jucăm fotbal, ăsta e jocul nostru, iar noi nu am pierdut două puncte azi, în nicin caz. Mai există nesincronizări, au fost relaxați, a fost o fază mult prea simplă la primirea golului, mai sunt greșeli de interpretare și se întâmplă”, a spus el.

Leonard Grozavu se aștepta la mai muilți spectatori la meciul Poli Iași – FC Buzău

Leonard Grozavu s-a referit și la meciul din etapa următoare, când Poli Iași va juca în deplasare cu CSA Steaua. Meciul are loc pe 11 aprilie, de la ora 19:00.

„Sunt meciuri dificile, cu adversari care vor să învingă echipa de pe primul loc, toți vor să ne bată. Și noi dorim să câștigăm fiecare meci.

Va urma o partidă dificilă, cu un adversar care a condus campionatul o mare perioadă de timp, nu va fi ușor, dar de aceea ne pregătim, ca să ne prezentăm într-o condiție foarte bună.

Sincer, mă așteptam să fie mai multă lume, echipa a demonstrat că merită susținere cap-coadă, dar asta e, îi așteptăm în continuare. Și vremea a fost cam neprietenoasă.

Dacă vom fi uniți, public, echipă, conducere și alți factori, cred că suntem în grafic deocamdată”, a spus Leo Grozavu, la final.