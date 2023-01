Lovitură primită de Aryna Sabalenka! Ce decizie au luat organizatorii de la Australian Open

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka a câștigat, sâmbătă, primul trofeu de Mare Șlem la simplu.

Organizatorii de la AO nu au trecut pe trofeu numele țării din care provine Aryna Sabalenla

Ea a învins-o în finală pe kazaha Elena Rybakina cu 4-6, 6-3, 6-4. După festivitatea de premiere, sportiva a avut surpriza să constate că organizatorii nu au trecut pe trofeu și numele țării din care provine.

Această decizie a fost luată ca urmare a faptului că Belarus susține invazia trupelor rusești din Ucraina. Din același motiv, jucătorilor de tenis din Rusia și Belarus nu li s-a permis, în 2022, să evolueze la Wimbledon.

„Cred că toată lumea încă știe că eu sunt o jucătoare din Belarus. Asta este. Adică, faptul că am ratat Wimbledonul a fost foarte dificil pentru mine. A fost chiar un moment dur pentru mine.

Dar am jucat apoi la US Open. Nu este vorba despre Wimbledon acum. E vorba doar despre munca multă pe care am depus-o”, a spus Sabalenka.