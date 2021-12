Marius Croitoru contestă arbitrajul după meciul cu CS U Craiova: ,,Face varză alt meci şi nu se întâmplă nimic”

Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoşani, a reacţionat la finalul jocului cu CS U Craiova, terminat la egalitate, cu scorul de 2-2, în etapa a 18-a a Ligii 1.

Golurile meciului au fost înscrise de către Hervin Kage, în minutul 35 şi Malcom Edjouma, pentru FC Botoşani, respectiv Elvir Koljic, în minutul 31 şi Gustavo, în minutul 58, pentru CS U Craiova.

CS U Craiova a fost echipa care mai putea înscrie în acest meci. Elvir Koljic a trimis mingea în bară în minutul 8, în tip ce Andrei Ivan a ratat un penalty în minutul 38, după ce Nicuşor Bancu a fost faultat în careu.

Marius Croitoru s-a declarat nemulţumit de arbitrajul partidei cu CS U Craiova. Acesta nu înţelege cum de arbitrii nu primes sancţiuni pentru greşelile pe care le comit la meciurile pe care le arbitrează.

,,Puteau câştiga şi ei, dar şi noi. Suntem o echipă bună a campionatului. Nu am venit cu gândul de a face egal. Am contestat arbitrajul. Este fault clar în atac. Sunt greşeli mari de arbitraj. Face varză alt meci şi nu se întâmplă nimic. Este un semnal pentru noi. Nu ştiu câte greşeli mai putem suporta noi. Oamenii aceştia te fac să renunţi că te gândeşti că poţi să păţeşti ceva mai rău.

Doamne fereşte, să îţi scape inima pe bancă. Arbitrajul nu este bun. Am penalty clar şi nu îmi dă. Eu dacă nu câştig nu iau primă, nu iau bani. Ei iau banii din munca noastră. Noi lătrăm degeaba. Am văzut un coleg de-al meu la limita răbdării. E clar că în momentele acestea sunt jocuri când se câştigă foarte greu punctele. Am fost avantajat clar la golul doi. Nu este corect. Am dat golul doi dintr-un ofsaid clar. Vreau să fie arbitraj corect. Singura salvare este VAR-ul.”, a declarat Marius Croitoru, la finalul jocului cu CS U Craiova.

În urma acestui rezultat, FC Botoşani a urcat pe locul 6 în Liga 1, unde a adunat în acest moment 29 de puncte în clasament, în timp ce CS U Craiova a ajuns pe poziţia a 4-a în Liga 1, tot cu 29 de puncte din 18 meciuri disputate.