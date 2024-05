Marius Șumudică a reacționat, după ce Dan Șucu l-a ales pe Mircea Lucescu

Mircea Lucescu (78 de ani) este alesul Rapidului pentru banca tehnică.

”Mi-aș dori din suflet. Dacă domnul Șucu îl va convinge pe Mircea Lucescu să revină la Rapid, jos pălăria. Nimeni nu ar putea să se supere. Dacă eu aș dori să iau Rapidul și ar veni Mircea Lucescu, aș face cinci pași în spate.

Domnul Șucu este patronul clubului, asta declară și se dorește ceva ok la Rapid în momentul de față. Dacă Mircea Lucescu va veni la Rapid, nu are obiectiv decât câștigarea campionatului. Ce să-i zici? Că are obiectiv 1-3?

Nea Mircea când se implică la un club nu poate să stea departe de teren. Îi place mirosul ierbii, își dorește foarte mult. Îl cunosc, știu ce își dorește. Nu-l văd să stea într-un birou, să fie președinte”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.