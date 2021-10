Mesaj pentru fanii Rapidului care au anunțat că nu fac deplasarea la Mioveni: „Să boicoteze contra cui?”

Suporterii giuleșteni au amenințat că nu vor fi prezenți la partida cu CFR Cluj din această seară, din etapa a 12-a a Ligii 1.

Ultrașii trupei din Grant au emis un comunicat prin care au anunțat că motivul pentru care au luat această decizie este reprezentat de noile restricții impuse de autorități. Dumitru Dragomir îi îndeamnă însă să nu pună în aplicare o astfel de hotărâre radicală.

„Părerea mea este că CFR-ul are un lot mai bun, dar Rapidul se poate mobiliza. Au și ei jucători cu experiență. Nu știu dacă au vreunul bolnav. (Nu știu dacă vine galeria. Au dat un comunicat). O parte vine. Ce vină are Rapidul? Are vreo vină? Astea-s sunt legile. Ar trebui să vină, care sunt vaccinați. Păi, să boicoteze contra cui? Contra vântului? Contra lui Arafat?”, a fost reacția fostului șef al LPF, pentru Pro Sport.

Acesta leagă ieșirea Rapidului de pe locurile ce duc în play-off de absența lui Mihai Iosif de pe bancă, exact atunci când alb-vișiniii erau în mare formă.

„La Rapid a fost o perioadă foarte bună. Dacă nu îl scotea din antrenorat Mihai Iosif, mai aveau trei-patru puncte în plus, acum, în clasament. Nu știu cine a influențat. Nu știu, dar nu este posibil să îl suspenzi cu două ore înaintea meciului. Ar fi multe de spus dar, odată cu vârsta, încep să fiu mai calculat”, a mai adăugat Dragomir.

