Mircea Rednic atenționează după victorie: „Nicio echipă nu e accesibilă”. Veste teribilă pentru Dinamo

Dinamo a reușit să câștige în sfârșit un meci. S-a întâmplat în amicalul cu FC Buzău, scor 3-2, în cadrul căruia Plamen Iliev nu a jucat niciun minut.

În locul său, în poarta ”câinilor” au evoluat Mihai Eșanu și Ștefan Fara. Goalkeeper-ul bulgar nu a putut evolua fiind incomodat de o accidentare, notează dinamo1948.club.

Acesta ar urma să fie indisponibil pentru o perioadă mai lungă de timp, din cauza unor probleme medicale grave la genunchi. Absența lui Iliev reprezintă o lovitură ”din plin” pentru echipa lui Mircea Rednic, chiar înainte de startul returului din Liga 1.

La finalul jocului amical de sâmbătă, ”Puriul” a vorbit despre atmosfera din vestiar, dar și despre meciul cu FC Voluntari, la reluarea Ligii 1.

”Atmosfera e bună, chiar sunt mulțumit de antrenament. Le mulțumesc celor de la Buzău că au acceptat acest meci, care a avut două reprize de câte 60 de minute, să le dau posibilitatea celor care au venit mai târziu să aibă joc în picioare pentru a căpăta ritm. Trebuie să avem răbdare cu ei, au doar 3 săptămâni de când au venit.

Sunt și obosiți, am profitat de această pauză și am avut câte două antrenamente pe zi. Trebuie să fim fresh pentru meciul de luni. În situația noastră nu e nici o echipă mai accesibilă. Voluntari e echipă clasată bine, toată lumea joacă să adune puncte. Trebuie să luăm puncte, pentru că în ultimul timp, nu prea am luat”, a declarat Mircea Rednic, după amicalul cu FC Buzău.