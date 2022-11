Selecționerul Germaniei este cu moralul la pământ după eșecul cu Japonia: „Ne-am pus singuri în această situaţie”

Germania a fost învinsă de Japonia cu 1-2 în Grupa E de la CM din Qatar, iar după meci selecționerul Hansi Flick nu și-a ascuns deziluzia.

„Suntem sub presiune şi ne-am pus singuri în această situaţie”, a recunoscut Hansi Flick

Tehnicianul consideră că eşecul este „o dezamăgire brutală. Eram pe calea cea bună, am meritat să conducem la pauză. Nu am fructificat ocaziile, japonezii au fost mai realişti şi am făcut greşeli care nu trebuie să se întâmple”.

Germania a deschis scorul prin Ilkay Gundogan (33), care a transformat un penalty, dar Japonia a întors rezultatul prin reuşitele a două rezerve care evoluează în Bundesliga, Ritsu Doan (75) şi Takuma Asano (83).

„În 2018 (n.r. – când Germania a părăsit CM în faza grupelor), eu nu eram aici, aşa că nu privesc spre trecut. Va trebui să profităm de şansa noastră duminică pentru a avea posibilitatea să ne calificăm în optimi.

Suntem sub presiune şi ne-am pus singuri în această situaţie. În prima repriză am ratat multe ocazii. Japonia ne-a învins din punct de vedere al eficienței și, prin urmare, a marcat un gol mai mult decât noi”, a adăugat tehnicianul.

Hansi Flick este nemulțumit de evoluția lui Niklas Sule

Hansi Flick l-a criticat public pe unul dintre elevii lui. „Greșelile individuale pe care le-am făcut nu trebuiau să se întâmple. Știam că Japonia e rapidă în tranziție și ne-au pedepsit.

Niklas Sule trebuia pur și simplu să fie mai atent. Și-a ținut în teren adversarul, s-a retras doi sau trei pași prea mult. Acestea sunt greșeli individuale pentru care a trebuit să plătim astăzi.

Am vrut să aducem energie proaspătă. Acestea sunt greșeli individuale pe care nu ar trebui să le facem, dar am făcut-o. ei.

De aceea am pierdut! Trebuie să privim înainte. Mai sunt șase puncte de jucat. Vrem să le obținem pe toate și pentru asta ne vom antrena”, a încheiat el.

În Etapa a 2-a, naționala pregătită de Hansi Flick va întâlni Spania, pe 27 noiembrie, iar pe 1 decembrie joacă împotriva națioanlei din Costa Rica. Germania este cvadruplă mondială, cucerind titlurile în 1954, 1974, 1990 și 2014. A jucat alte patru finale (1966, 1982, 1986 și 2002), și tot de atâtea ori s-a clasat pe locul 3.