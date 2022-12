Naționala de fotbal a Franței a ajuns acasă! Zeci de mii de oameni îi ovaționează pe vicecampionii mondiali

Peste 10.000 de suporteri s-au adunat în Place de la Concorde pentru a-i ovaționa pe componenții naționalei, vicecampioni mondiali în Qatar.

Peste 10.000 de suporteri și-au așteptat favoriții, în frig, în Place de la Concorde

Avionul cu naționala antrenată de Didier Deschamps a aterizat pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle la ora locală 21:00, un ceas mai târziu în România. În acel moment, în Place de la Concorde erau peste 10.000 de suporteri, pregătiți să-și ovaționeze favoriții.

Fotbaliștii și membrii staff-ului tehnic au ajuns la Hotel du Crillon cu un autobuz, iar primii care au apărut în balconul clădirii au fost portarul Hugo Lloris și selecționerul Didier Deschamps, urmați de Benjamin Pavard și Kylian Mbappe.

În momentul în care toți jucătorii naționalei Franței s-au adunat, suporterii din Place de la Concorde au început să cânte imnul.

„Este de datoria noastră să le mulțumim tuturor acestor suporteri care ne-au susținut și au dat multă forță acestui grup. Am împărtășit emoții fabuloase, chiar dacă ultima notă este crudă și doare.

Dar nu trebuie să uităm tot ce am făcut la această competiție și dificultățilșe pe care le-am întâmpinat înaintea și în timpul Campionatului Mondial. Nu a fost ușor pentru jucători. Au trăit emoții fabuloase în această lună”, a declarat Didier Deschamps, conform RMC Sport.

„Cel mai important lucru este recunoașterea suporterilor”, a declarat Hugo Lloris

Portarul Hugo Lloris, care a fost căpitanul Franței în Qatar, a spus că durerea cauzată de pierderea finalei este atenuată, cât de cât, de simpatia arătată de suporteri.

„Nu am avut încă ocazia să le mulțumim. După durerea de ieri, am simțit nevoia să ne liniștim puțin. Cel mai important lucru este recunoașterea suporterilor.

Ca sportivi, am fi vrut să primim medalia de aur și să aducem înapoi acasă Cupa Mondială. La întoarcere a fost liniște în avion, dar suntem mândri că nu am renunțat. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat înainte și în timpul competiției, am dat dovadă de voionță și am rămas un grup unit. Trebuie să continuăm la fel pentru Euro 2024”, a spus Lloris.

„Este frumos! Știm că am fost împinși și susținuți din Franța de acești suporteri, care ne-au așteptat în frig. Le mulțumim că au putut să vină aici, chiar dacă nu am câștigat. Este ceva unic”, a reacționat Adrien Rabiot.

„Este grozav să vedem atât de mulți oameni, chiar dacă deznodământul a fost crud. Sunt fericit că trăiesc aceste momente. Ne vom îmbrățișa și vom pleca în vacanță pentru a ne reîncărca bateriile, pentru ca sezonul nu s-a încheiat.

Totdeauna este greu să părăsești un grup cu care ai petrecut o lună și jumătate. Suntem ca o familie, ca frații”, a completat Olivier Giroud.