Naționala U19 nu a marcat în 2 meciuri, dar Alexandru Pelici e optimist: „Echipa merită să meargă mai departe”

Naționala de fotbal U19 a României a remizat cu Lituania, 0-0, in Grupa 6 din turneul de calificare la Turul de Elită.

„Cred că rezultatul este nedrept pentru noi”, consideră Alexandru Pelici

Pentru a merge în faza superioară a competiției, trebuie să se claseze la finalul turneului din România pe unul dintre primele două locuri. În acest moment, Austria este lider 4p, urmată de Letonia și România cu câte 2p și Lituania 1p.

„La fel ca și în celălalt meci, au fost multe ocazii ratate și adversarii au avut contre pe care puteau să marcheze, dar cred că rezultatul este nedrept pentru noi. Sunt două meciuri consecutive în care am ratat foarte multe ocazii.

Cred că meritam cel puțin într-unul dintre ele să câștigăm. Dacă luăm statistica, și-au creat puține situații, cel puțin din atac pozițional”, a declarat Pelici la finalul partidei cu Lituania.

„Copiii au luptat până la ultima picătură de energie. Îmi pare rău că nu am avut un dram de șansă în plus să fi intrat măcar un gol. Cred că am fi câștigat la o diferență mare dacă dădeam gol și îi făceam și pe adversari să iasă mai mult”, a spus antrenorul de 48 de ani.

„Echipa merită să meargă mai departe”, este optimist Alexandru Pelici

Alexandru Pelici a preluat naționala sub 19 ani pe 1 septembrie, la o săptămână după despărțirea de CS Mioveni. „Mai avem un joc, încercăm să ne calificăm și vom da totul ca să câștigăm cum am făcut și astăzi. Sperăm să reușim să înscriem și să deblocăm acest ghinion.

Cred că am făcut doar patru antrenamente cu băieții, dar sunt jucători care pot să pună foarte repede în practică ceea ce încercăm să facem. Asta mă bucură pentru că sunt jucători talentați.

După ce au arătat la acest turneu, e una dintre echipele care merită să meargă mai departe. Pentru că în cele două jocuri am fost echipa pozitivă, de fiecare dată am încercat să conducem ostilitățile.

Nu pot să spun că m-am acomodat cu rolul de selecționer pentru că e total diferit. Parcă e o altă muncă, nu mai antrenezi atât de mult, ci doar selecționezi și faci câteva antrenamente”, a mai spus selecționerul.

Calificarea naționalei U19 a României se poate decide la loviturile de departajare

În ultima etapă, pe 27 septembrie, au loc meciurile România – Austria și Letonia – Lituania. Pentru a-și îndeplini obiectivul, tricolorii au nevoie de victorie.

O situație ciudată va fi dacă ambele meciuri se încheie la egalitate, cu același scor. Astfel, Letonia și România ar fi la egalitate perfectă (în prezent, ambele au același golaveraj, 0-0) și nu vor putea fi departajate de primele patru criterii, care sunt, în ordine:

scorul în meciul direct

diferența de goluri în meciul direct

diferența de goluri în toate meciurile din grupă;

goluri marcate în toate meciurile din grupă.

Ca urmare, se va trece la al cincilea criteriu de departajare, care este executarea loviturilor de departajare.