Octavian Popescu, sigur pe el după golul fabulos marcat cu CFR: ,,E specialitatea casei la mine”

Octavian Popescu a înscris un gol de zile mari în derby-ul cu CFR Cluj. La jumătatea primei reprize, tânărul mijlocaş a trimis mingea din afara careului direct în vinclul porţii apărate de Hindrich.

La finalul meciului de pe Naţional Arena, fotbalistul a declarat că astfel de goluri sunt specialitatea casei pentru el, care speră să mai reuşească astfel de lovituri şi pe viitor.

,,E specialitatea casei la mine și sper să o țin tot așa! Nu prea (n.r.- dacă a exersat mult). Colegii m-au felicitat și le mulțumesc foarte mult pentru că fără ei nu pot să reușesc. Și adversarilor le mulțumesc. A fost un meci incendiar și e bine că suntem acolo, în spatele lor”, a declarat Octavian Popescu, la finalul jocului cu CFR.

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, s-a declarat mulţumit la finalul jocului cu CFR Cluj, din etapa a 22-a a Ligii 1, scor 3-3.

Acum, tehnicianul aşteaptă ca CFR Cluj să se încurce în meciurile pe care le mai are de disputat, iar elevii săi să nu mai facă paşi greşiţi. Acesta a comentat şi scandările fanilor, care i-ar fi cerut demisia.

,,Pentru că am egalat în prelungiri, pot să mă declar mulțumit. Am avut o evoluție bună în repriza a doua, dar am primit două goluri din faze fixe și unul pe tranziția negativă, care ne-a îngreunat jocul. Mă bucur că am reușit să revenim, important e că am reușit să egalăm pe final și suntem tot acolo.

A trebuit să improvizăm forțați de lipsa fundașilor laterali. Eram concentrat (n.r.- la ultimul gol al FCSB-ului), așteptam să văd dacă e gol sau nu, nu știam ce s-a întâmplat. Au rămas 10 puncte, e important să câștigăm fiecare joc și să sperăm că se vor mai încurca și ei, chiar dacă e destul de greu.

Am discutat înainte să evităm anumite situații, faulturi inutile, să le dăm ocazia să vină peste noi și chiar asta s-a întâmplat. Am avut o reacție de nemulțumire, dar nu la adresa unui jucător anume. Un meci important (n.r.- cu Dinamo) cu o echipă de tradiție, chiar dacă ei sunt într-o situație neplăcută. Rămâne un derby.

Și anul trecut au avut ceva probleme, tot în aceeași situație sunt. Sunt convins că la acest joc nu mai contează locurile din clasament, având în vedere orgoliile. Am auzit ceva (n.r.- fanii i-au cerut demisia), dar nu știam dacă e la adresa mea. Eram concentrat la joc. În rest, nu mă interesează”, a declarat Toni Petrea, după jocul cu CFR Cluj.

