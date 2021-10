Opinie | Scandalul COVID-19. Între interese și reguli contradictorii

Scandalul provocat de amânarea partidei Farul – FCSB, din cauza faptului că roș-albaștrii nu dispun de 13 jucători, minimum cerut de regulament pentru a putea fi programată, deschide discuția dacă există soluții pentru a nu mai exista situații conflictuale în viitor.

Concret, despre ce este vorba? FCSB a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal că nu poate disputa partida cu echipa de la malul mării, deoarece nu dispune de 13 jucători. LPF a dat un comunicat în care a detaliat cum a ajuns la această hotărâre.

Astfel, după studierea și verificarea documentelor puse la dispoziție de FCSB, Liga a anunțat că FCSB are 22 de jucători înscriși pe lista A și 6 în lista B, 8 jucători infectați cu Covid 19, din care 6 jucători din lista A și 2 jucători din lista B și 8 jucători (dintre cei care nu sunt infectați cu Covid 19) indisponibili din motive medicale, toate legate de accidentări survenite în urma practicării fotbalului.

Din datele de mai sus, reiese că FCSB dispune de doar 12 jucători valizi: Vlad, Haruț, Vinicius, Radunovici, Olaru, Perianu, I. Stoica, Musi, Dumiter, Keșeru, Târnovanu și Budescu.

Între aceștia nu apare căpitanul Florin Tănase. Când a informat Liga despre problemele de lot pe care le are, FCSB l-a inclus și pe Tănase. Dar, acesta este singurul la care nu există un verdict clar. Surse din club au dezvăluit pentru Gazeta Sporturilor că ”i s-a umflat glezna la care a avut entorsa și are în continuare dureri”. Aceleași surse au spus că nu e vorba despre o recidivă a unei probleme vechi, ci glezna i s-a umflat din cauza efortului făcut după o perioadă lungă de pauză.

Tănase nu s-ar fi antrenat cu echipa în această săptămână, dar, la partida cu Mioveni, la care a revenit după o lună și jumătate, acesta a jucat tot meciul. Pe de altă parte, Gigi Becali anunțase varianta să se amâne partida. ”Dacă Tănase e bine, se va juca meciul cu Farul. Și înainte de meciul cu Mioveni am întrebat care e starea lui. Cât timp Tănase e bine, se vor juca toate meciurile. Dacă e accidentat, nu se joacă. Cu el suntem 13, fără el suntem 12. Avem posibilitatea legală de a nu juca meciul. Cu Tănase în echipă nu îmi e frică de nimeni”, a spus marți patronul FCSB. În aceeași zi, membrii echipei au anunțat că ”Tănase are glezna umflată”.

Conducerea Farului îi suspectează pe cei de la FCSB că au mințit în privința accidentării lui Tănase. ”Noi ne-am fi așteptat ca decizia să fie aceea de a juca, pentru că o situație asemănătoare, de fapt identică, am avut-o și noi la Iași anul trecut, jucătorii erau accidentați sau infectați cu COVID, dar am jucat. Înaintea meciului am solicitat și noi amânarea, pe motive identice cu cele pe care le-a invocat FCSB.

Anul trecut nu s-a putut, anul ăsta se poate. Eu am sperat ca decizia să se ia pe bază de regulament, nu există un articol care să permită unei echipe care are accidentări multe să amâne meciul, dar aceasta este decizia Ligii și noi o vom respecta.

Nu mai vorbesc de explicații, era normal să dea o explicație. Repet, nu există nicio parte de regulament pentru decizia pe care au luat-o. Dar, asta e decizia, ne vom subordona ei. Nu am luat nicio decizie, dar e puțin probabil că o vom ataca. Nu e problemă, sunt convins că Gică avea un plan pe care îl va pune în practică începând de astăzi„, a declarat Popescu la Digi Sport.

Problema este că Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal are două regulamente diferite în această situație. Astfel, Federația, care organizează ligile inferioare și Cupa României, dă meci pierdut cu 3-0 la ”masa verde” echipei care nu dispune de 13 jucători. Astfel, dacă FCSB nu va avea cel puțin 13 jucători valizi la partida cu FC Voluntari din optimile de finală ale Cupei României saptămâna viitoare, va pierde cu 3-0 la ”masa verde”.

Pe de altă parte, Liga, care organizează Liga 1, permite amânarea partidei o singură dată. În cazul în care, la momentul respectiv, echipa adversă are jucători infectați cu Coronavirus sau accidentați, aceasta câștigă meciul cu 3-0 la ”masa verde”!

Efect: Suspiciuni de denaturarea adevărului pentru victorie la ”masa verde”

Partida Farul – FCSB a fost amânată pe 4 noiembrie. Dar, la momentul respectiv, în cazul în care conducătorii Farului vor anunța subit că echipa nu se poate prezenta pentru că are jucători infectați cu Coronavirus sau accidentați, echipa de pe litoral va câștiga cu 3-0 la ”masa verde”. În această situație, conducătorii FCSB îi pot acuza pe omologii lor de la Farul că au mințit în această privință pentru a câștiga meciul.

Precedentul a fost creat anul trecut la o partidă în care, culmea, a fost implicată tot echipa constănțeană. Este vorba despre partida ”U” Cluj – Farul, care nu s-a putut disputa inițial, deoarece clujenii au anunțat că au aproape 30 de cazuri de Covid 19. La reprogramare, meciul nu s-a disputat din nou, deoarece constănțenii au anunțat că au și ei jucători infectați.

Conducătorii ”șepcilor roșii” i-au atacat pe omologii constănțeni, acuzându-i de ”josnicie și lipsă de caracter”, că au facut special ca partida să nu se poată disputa și să câștige cu 3-0 la ”masa verde”. De asemenea, suporterii clujeni i-au acuzat pe conducătorii Farului, în frunte cu Ciprian Marica. Fanii au speculat că a existat o conspirație între DSP Constanța și Farul și că presupusele cazuri de îmbolnăviri nu ar fi reale.

Soluția 1: Vaccinarea obligatorie

Există două variante pentru ca aceste suspiciuni să nu mai existe. Liga ar putea să dea o lege prin care să oblige cluburile să vaccineze jucătorii. Observăm că o astfel de lege există deja în anumite domenii, de exemplu cel medical sau pentru bugetarii care lucrează cu publicul.

Criticii vor spune că Liga nu poate să dea o astfel de lege, deoarece nu s-a introdus în Constituție. Există posibilitatea însă, mai devreme sau mai târziu, ca Uniunea Europeană să oblige statele membre să introducă vaccinarea obligatorie, sub amenințarea excluderii din Uniune, în cazul în care legea nu va fi adoptată de țările respective.

Soluția 2: Liberul arbitru și pierderea partidei la ”masa verde”

A doua variantă ar fi ca Liga să lase la latitudinea jucătorilor dacă se vaccinează sau nu. În acest caz, LPF ar trebui să adopte regulamentul FRF. Astfel, cluburile care nu își obligă jucătorii să se vaccineze ÎȘI ASUMĂ pierderea partidei cu 3-0 la ”masa verde”, în cazul în care nu dispune de cel puțin 13 jucători valizi și nu demonstrează că toți jucătorii au certificatul verde. Acesta ar putea fi verificat, la ședința tehnică de dinaintea partidei, exact ca și legitimațiile jucătorilor.

