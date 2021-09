Patronul lui Sepsi, reacție total neașteptată după declarațiile lui Gică Hagi: „Ăsta este adevărul!”

Conducătorul covăsnenilor a oferit prima declarație după ce Gică Hagi a reclamat decizia arbitrilor de dicta lovitură de la 11 metri în meciul de aseară!

Sepsi Sf. Gheorghe a izbutit să se califice mai departe în optimile Cupei României, grație unui penalty controversat dat de arbitrul Radu Petrescu. Această decizie l-a scos din minți pe „Rege”, care a mărturisit că nu înțelege cum de a fost posibil să se dicteze lovitură de pedeapsă, asta deoarece contactul a avut loc cu mult în afara careului.

La scurt timp după strigătul de disperare al lui Hagi, patronul celor de la Sepsi a intervenit și el. Concret, Laszlo Dioszegi a recunoscut că nu a fost penalty la acea fază și că acțiunea s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. Cu toate acestea, patronul covăsnenilor consideră că echipa sa nu este avantajată de arbitri și cere adoptarea cât mai rapidă a sistemului VAR în Liga 1.

„Tot respectul meu pentru Gică Hagi. A fost cel mai mare fotbalist al României și este și un mare antrenor. Recunosc că are dreptate. Nu a fost deloc 11 metri. Faultul a fost în afara careului. Ăsta este adevărul și v-am mai spus la început că recunosc.

Însă, decizia arbitrilor nu a fost deloc cu rea intenție. Oamenii pur și simplu au greșit. Dar să spui despre Sepsi că este o echipă ajutată de arbitri sau că a fost ajutată în acest meci este totuși prea mult. Eu nu știu ce mai poate acuza domnul Gică Hagi în afară de acel penalty care nu a fost. Fault a fost, dar nu a fost în careu.

Eu sunt pentru introducera VAR în România chiar de mâine dacă s-ar putea. Așa vom scăpa de orice suspiciune. La acest meci domnul Hagi poate să se lege doar de acea fază de 11 metri, dar nu de maniera de arbitraj. Cu ce a mai fost avantajată Sepsi în meci?

Vreau să știți că și noi recent am avut o fază asemănătoare la Craiova. Am jucat cu formația lui Laurențiu Reghecampf și am primit o lovitură de la 11 metri împotriva noastră, cea care nu a fost în careu. Dar noi am avut noroc că a apărat portarul nostru”, a spus patronul formației Sepsi, potrivit Pro Sport.