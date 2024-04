Pe cine vrea să pună antrenor patronul CFR-ului

După eșecul usturător din Cupa României, în fața Corvinului, Adrian Mutu și-a dat demisia. La derby-ul cu Rapid, echipa va avea un alt antrenor.

Potrivit unor surse, Varga l-ar fi chemat la discuții pe Andrea Mandorlini, care, după ce a renunțat la funcția de antrenor, a rămas la feroviari ca scouter.

Antrenorul va ateriza în această după amiază în Ardeal pentru a prelua responsabilitățile tehnice ale echipei.

„Mă simt umilit. Mă gândesc și voi anunța ce decizie iau. Nu cred că îi pot ierta pe jucători”, a declarat Mutu marți seară.

Aseară, antrenorul era devastat: „Am venit la interviu din respect pentru voi și competiție. Am fost penibili! Mai rău decât a fi penibili nu se poate! Nu pot găsi scuze, chiar dacă am avut eliminat și s-au accidentat Camora, Mogos. Echipa trebuia să joace în 10 cu un adversar de Liga 2. Am văzut că alții pot. Trebuia să joace, chiar și fără antrenor pe bancă, cu om în minus, trebuia să joace fotbal. Avem o problemă de atitudine. Începând de la meciul cu Sepsi simt asta”.