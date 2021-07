Peluza Sud 97, un nou mesaj pentru Mutu: „Îl susținem necondiționat pe Adi!”

Unul dintre liderii galeriei celor de la FC U Craiova 1948, Andrei Preda, zis „Gogoașă”, a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu „Briliantul” și a ținut să îi transmită un mesaj clar fostului selecționer al naționalei de tineret!

Adrian Mutu se află la doar câteva zile înaintea debutului oficial pe banca celor de la FC U Craiova și speră să producă surpriza încă din primul sezon al oltenilor în Liga 1, după zece ani de pauză. După ce au apărut informații potrivit cărora Mutu ar fi intrat într-un conflict cu patronul Adrian Mititelu din cauza transferurilor de la echipă, ultrașii din Peluza Sud 97 au ținut să își arate suportul necondiționat pentru „Il Fenomeno”.

Andrei Preda, unul dintre liderii galeriei, a vorbit despre relația fanilor cu Adrian Mutu și a mărturisit că a luat legătura telefonic cu antrenorul pentru a afla cum stau lucrurile cu adevărat. „Gogoașă” a ținut să îi liniștească pe olteni, declarând că fanii îl susțin necondiționat pe noul tehnician al lui FC U. Totodată, Preda a dezvăluit și că ultrașii din Bănie își pun la cale ultimele detalii înainte de deplasarea de la Cluj, pentru meciul cu CFR.

„După ce am văzut articolul din presă am luat imediat legătura telefonic cu Adi Mutu. Peluza Sud 97 îl susține necondiționat pe Adi și am vrut să aflăm de la el cum stau lucrurile.

Nu se pune problema de nicio plecare de la noi. Este adevărat că mai este nevoie de câțiva jucători la echipă și mi s-a spus că vor mai veni niște fotbaliști. Adi Mutu este deja în Craiova și se pregătește de antrenamentul din această seară. Totodată, el și jucătorii se gândesc deja la meciul cu CFR Cluj.

Și noi cei din Peluza Sud 97 ne gândim la deplasarea de la CFR și pregătim toate detaliile pentru prezența la acest meci. Am revenit în Liga 1 după zece ani de mare suferință și suntem conștienți că nimic nu este ușor. Tot ce vom câștiga o vom face doar prin multă muncă și dăruire”, a spus ultrasul lui FC U Craiova, potrivit Pro Sport.