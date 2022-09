Primele impresii ale lui Billel Omrani după ce a jucat pentru FCSB 2: „Mai am nevoie să lucrez puțin”

Atacantul francez Billel Omrani a fost prezentat oficial la FCSB pe 13 septmbrie, iar azi a jucat pentru echipa a doua a clubului.

„Sunt pregătit pentru meciul cu Argeș”, a declarat Billel Omrani

Echipa a doua a celor de la FCSB a jucat, în deplasare, cu CS Dinamo, în etapa a 5-a din Liga 3. Meciul a avut loc pe Stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, iar oaspeții au folosit mai mulţi jucători de la prima echipă.

Leonard Strizu i-a trimis în teren din primul minut pe Radu Boboc, Marco Dulca, Denis Haruţ, Andrei Dumiter, Boban Nikolov şi Billel Omrani, ultimii doi, abia venițși la FCSB, fiind ținuți în teren mai mult de o oră.

Gazdele au marcat golul de onoare prin Apostol (85), după ce Dumiter (36, 45) și Tudor (48) înscriseseră pentru gazde.

Omrani a dat câteva declarații la finalul partidei, fiind ferm convins că a jucat un amical. „A fost bine pentru echipă, am câștigat. Pentru mine a fost bine să joc un meci amical, am reușit să dau un assist, am provocat un fault și după a fost gol. Sunt foarte fericit, m-am simțit bine fizic, lucrez foarte mult.

Am alergat mult, am făcut multe sprinturi. Acum trebuie să lucrez mai mult și vedem săptămânile viitoare. Mă simt foarte bine și sunt pregătit pentru meciul cu Argeș. Mai am puțin și revin la 100%, cred că sunt la 80%. Mai am nevoie să lucrez puțin.

Îmi place de antrenor, de toți jucătorii. M-au ajutat să mă integrez foarte rapid, suntem foarte serioși la antrenament, lucrăm foarte mult alături de staff.

Acum suntem pe locul 14. Vedem primul meci, cu FC Argeș, avem nevoie să câștigăm. După trebuie să câștigăm fiecare meci. Eu vreau să câștigăm titul, ăsta este obiectivul meu”, a spus Billel Omrani.

FCSB va întâlni FC Argeș în Etapa a 12-a a Superligii. Meciul are loc duminică, 2 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională.