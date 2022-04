Primele impresii ale lui Daniel Popa după ce a debutat la noua sa echipă din Coreea de Sud: „Este un fotbal fizic”

La 26 de ani, fostul atacant al Chindiei are parte de prima sa experiență externă, la divizionara secundă sud-coreeană, Daejeon Citizen.

Toată lumea a fost surprinsă de alegerea făcută de atacantul afirmat la Dinamo. După ce a fost ofertat din Tanzania, fotbalistul a optat pentru țara unde au evoluat de-a lungul timului mai mulți jucători români. Unul dintre ei i-a fost ghid lui Popa înainte să ajungă în Asia.

„Am luat legătura cu Rică Neaga. El a vorbit cu un agent din Coreea, care a urmărit peste 20 de meciuri cu mine. Au fost aproximativ 100 de jucători iar, din aceștia, eu am ieșit în evidență. Mi-a zis și agentul că m-aș potrivi stilului de fotbal din Coreea. A venit o ofertă bună pentru mine, au fost și ei de acord să plătească clauza de reziliere celor de la Chindia de 100.000 de euro și, într-un final, am semnat. În momentul când a venit oferta, nu am fost sigur că vreau să merg.

Totuși, am stat, m-am gândit mai bine și mi-am dat seama că e primul pas pentru o experiență în străinătate. După ce am ajuns și am cunoscut oamenii, în două-trei zile mi-am schimbat părerea radical. Orice jucător și-ar dori să vină aici. Oamenii sunt extraordinari, te ajută cu orice. Am întâlnit niște oameni minunați. M-au primit excelent. În primele zile din Coreea, am fost invitat la cină de președintele clubului”, a mărturisit Popa pentru Play Sport felul în care a fost primirea sa în Coreea de Sud.

Echipa lui Popa este în bătălia pentur promovarea în prima divizie a fotbalului sud-coreean. Daejeon este pe locul 3 cu 18 puncte, la 7 puncte de liderul Gwangju.

„Primele zile de antrenamente au fost criminale pentru mine. Aici sunt antrenamente foarte grele, chiar și înainte de meci cu o zi. Trebuie să fii pregătit 100% tot timpul. Sincer să fiu, prima mea impresie a fost că e un fotbal ușor. Dimpotrivă, nu este așa. Este un fotbal fizic. Dacă nu poți să alergi, nu poți să joci.

În medie, se aleargă aproximativ 12 kilometri/meci. Singurul meu atu față de ei este forță, dar nu cu toată lumea. De asemenea, sud-coreeenii sunt jucători rapizi și se lucrează foarte mult tactic. Chiar dacă este liga a 2-a, eu cred că echipa mea s-ar bate la primele 3-4 locuri din prima ligă”, a încheiat Popa.