Reacția lui Ilie Stan, după demiterea de la Brașov: „Este incredibil ce mi s-a întâmplat. Aici am fost magazioner”

Ilie Stan a fost demis cu scandal de FC Brașov SR, iar marți dimineață antrenorul nu a mai fost lăsat astăzi să intre la antrenamentul formaţiei din Liga a 2-a.

Bodyguarzii i-au interzis tehnicianului să apară la şedinţa de pregătire şi i s-a transmis că nu mai are nicip funcţie la clubul de sub Tâmpa.

„Este incredibil ce mi s-a întâmplat. Am fost anunțat pe e-mail și pe WhatsApp că sunt demis. Clubul mi-a reproșat faptul că n-am participat la conferința de presă premegătoare meciului cu Astra. Aveam teste cu jucătorii atunci și n-am avut timp să fac conferința, i-am dat câteva declarații ofițerului de presă.

E prea mult să mă demiți pentru așa ceva. Rezultatele echipei au venit ca urmare a unor lucruri pe care doar eu și jucătorii le știm. Noi am pornit acest proiect pe repede înainte. Actele echipei au ieșit pe 27 iunie, iar pe 30 iulie am avut prima etapă. Azi m-am dus la antrenament, așa cum era normal.

Eu aici am fost magazioner, doctor, am spălat și haine! Numai eu știu ce am făcut aici. Nu poți să faci peste noapte o echipă care să se bată pentru Liga 1. Eu le-am spus că vin aici pentru un proiect pe 3 ani. Majoritatea jucătorilor de aici au venit de la Divizia C, nu le este ușor să facă față la Liga 2. Totul s-a schimbat aici după ce a venit domnul președinte Mărginean. Acum nu mai pot să-l numesc domn.

Marele Mărginean a spus că nu putem face proiect pe 3 ani de zile, că trebuie să facem pe 1 an. Eu n-am mai văzut undeva proiect pe 1 an de zile, sunt bani aruncați pe fereastră. Mă deranjează că nu ne-am pus la masă ca să discutăm, ei au luat această decizie și acum trebuie să-mi plătească restul contractului în următoarele 14 zile. Dacă nu se întâmplă asta, trebuie să merg la Comisie, unde o să dureze trei-șapte luni până se judecă”, a spus Ilie Stan, la Digi Sport.

FC Braşov ocupă locul 15 în clasamentul Ligii a 2-a, cu 9 puncte. Bilanțul este de două victorii, 3 remize și patru înfrângeri.