Reacția lui Laurențiu Reghecampf după ce a ratat un nou obiectiv: „Supărare, dezamăgire. Vom lua anumite decizii”

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi, în finala Cupei României, trecând în semifinale de CS Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului.

Gruparea covăsneană s-a impus cu 1-0 în returul semifinalei, iar în tur a câștigat cu 1-0. Antrenorul formației oltene, Laurențiu Reghecampf, s-a arătat dezamăgit de jocul elevilor săi.

Tehnicianul a vorbit și despre gestul lui Nicușor Bancu, acesta lovindu-l în piept pe Ashkovski în minutul 86.

”Supărare, dezamăgire. Am avut trei-patru ocazii foarte mari. Nu am profitat. Luăm cartonaș roșu pe greșeala lui Nicușor Bancu. Dezamăgitor. Nu știu de ce nu am luat cele mai bune decizii, de ce nu am fost mai atenți în fața porții. O seară neagră. Nu s-a greșit nicăieri. Nu am fost profesioniști în anumite momente. Am tratat cu ușurință unele șanse de a marca.

Faza de apărare nu a fost tratată bine și am primit gol dintr-o degajare, mult prea ușor. Dacă mai aveam 10-15 minute, cu prelungiri cu tot, avem șansa să marcăm.

Nu e vorba de un meci decisiv și de faptul că nu avem jucători de valoare. Problema e că nu am fost inspirați. Nu am avut inspirația necesară să marcăm. Ivan e singur pe cinci metri, poți să faci ce vrei. E o decizie de moment. Le-am dat jucătorilor libertatea să aleagă ce să facă. Le-am spus să aleagă mereu cea mai simplă variantă pentru că este cea mai bună.

Nicușor Bancu a încercat, a alergat foarte mult, a fost multă presiune. Nu e ceva de scuzat, nu pot să vin în fața dumneavoastră și să îi caut scuze. E un jucător matur, e la echipa națională. Gestul pe care l-a făcut nu este ok.

Să terminăm acest final de sezon pe care noi l-am făcut dramatic și care putea fi altfel. Apoi vom face o analiză și vom lua anumite decizii”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

În cealaltă semifinală, FC Voluntari a trecut de FC Argeş, cu 3-0 la general. Finala se va disputa în data de 19 mai, de la ora 20.30, pe stadionul Giuleşti.