„Se prezintă destul de rău. Suntem foarte dezamăgiți de el!”. Surpriza neplăcută de la reunirea FCSB-ului

Elevii lui Toni Petrea au bifat deja primele antrenamente din 2022 și așteaptă cu nerăbdare primul joc oficial, care va fi chiar împotriva liderului CFR Cluj, duminica viitoare, de la ora 20.00!

FCSB speră să producă imposibilul și să recupereze distanța de 10 puncte din spatele ardelenilor. Primul pas este obținerea victoriei în duelul de pe Arena Națională. Până atunci însă, roș-albaștrii pregătesc intens confruntarea cu liderul, iar Toni Petrea a declarat că își dorește să scoată maximum de la fiecare joc.

Cu toate acestea însă, FCSB se confruntă cu o problemă internă, iar MM Stoica a dat din „casă”. Managerul bucureștenilor a dezvăluit că un fotbalist s-a prezentat cu kilograme în plus la reunire, iar conducerea clubului a luat deja măsuri în acest sens. Potrivit fanatik.ro, Andrei Miron ar fi jucătorul despre care MM a spus că l-a dezamăgit profund.

„Avem un singur jucător care se prezintă destul de rău, suntem foarte dezamăgiți de el, dar nu spun numele. Înainte se anunța cântarul, dar eu am anunțat că nu se mai face. Dacă eu vreau să fac trei zile la rând cântarul, îl fac și dau amenzi să usture. A primit amendă și e de câteva sute de euro. Toni are dreptate, dar am discutat cu el lucrurile astea. Ne-a enervat ce s-a întâmplat, dar asta e. E vorba despre un fotbalist din lot„, a spus Mihai Stoica, potrivit Telekom Sport.