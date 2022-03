Simona Halep ajunge în optimile de la Indian Wells după un succes facil cu americanca Gauff! Reacția româncei

Sportiva de 30 de ani a trecut în 16-imile de finală ale turneului american de reprezentanta gazdelor după un meci care a durat doar o oră și 17 minute.

Chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, adversara Simonei nu a reușit vreun break pe durata confruntării, controlată fără probleme de fostul lider mondial. Halep s-a impus în aceeași manieră ca și la precedenta întâlnire dintre cele două, disputată în vara lui 2019, la Wimbledon. Culmea, atunci confruntarea dintre ele a avut tot o oră și 17 minute, dar Gauff a izbutit să câștige atunci 6 gameuri, față de 7 acum. Consănțeanca a triumfat, scor 6-3, 6-4 și a ajuns în optimile de finală acolo unde va da peste Sorana Cîrstea.

„Nu e uşor să găseşti ritmul pe vânt. Dintr-o parte trebuie să joci un tenis, de pe partea cealaltă trebuie să joci un tenis diferit. A fost greu să ajustez, dar ştiam că pot juca un tenis bun pe vânt, când eram copil jucam bine împotriva adversarelor care lovesc puternic. Azi, a fost aceeaşi situaţie, e important să te ajustezi întotdeauna şi să încerci să câştigi, fără să conteze cum joci, e important să câştigi”, a declarat Simona, la câteva minute după ce a terminat învingătoare jocul din această fază a competiției.

Halep este la a doua victorie în turneul pe care l-a câștigat în 2015. Înainte să o bată pe Cori Gauff, a trecut și de rusoaica Alexandrova.

„Este grozav să fiu din nou aici, e o atmosferă extraordinară ori de câte ori joc şi vreau să le mulţumesc tuturor că au venit. E întotdeauna o plăcere că mă susţin când joc aici. Sunt fericită că pot vorbi cu voi în această seară. Am fost calmă pe teren, nu am vorbit prea mult, lucrez la asta, am simţit atmosfera în care am avut plăcerea să joc aici. Vă mulţumesc încă o dată şi să ne vedem în turul următor”, a adăugat sportiva noastră.