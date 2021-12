Simona Halep, descrisă la superlativ de o adversară din circuitul WTA: „E o jucătoare completă!”

Fostul lider mondial este departe de forma de excepție arătată în sezoanele precedente, astfel că acest an a fost unul plin de nereușite, din punct de vedere sportiv!

Simona Halep nu a izbutit să câștige vreun titlu în 2021, astfel că accidentările repetate ale sportivei nu au făcut altceva decât să îi aducă o coborâre până pe locul 20 în clasamentul WTA. Cu toate acestea, sportiva din România rămâne un model pentru adversarele sale, iar Paula Badosa, campioana de la Indian Wells a anului 2021, a avut doar cuvinte de laudă pentru constănțeancă.

„Mi-ar plăcea să o întâlnesc pe Simona pe terenul de tenis, am admirat-o dintotdeauna, am fost vrăjită de modul în care joacă, îmi place enorm stilul ei de joc, e o jucătoare completă. Nu cred că ne asemănăm foarte mult la stilul de joc, dar sunt foarte atrasă de modul în care joacă tenis, merge întotdeauna mai departe, dincolo de a fi defensivă sau agresivă. Ea are arme din orice poziție s-ar afla pe teren, așa că mi-ar plăcea să o înfrunt pentru a vedea cum o face”, a spus Paula Badosa, într-un interviu pentru Punto de Break.