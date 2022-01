„Sub nicio formă nu va pleca sub un milion de euro!”. Vis spulberat pentru Gigi Becali

Deși a dezvăluit că nu mai are de gând să mai facă vreun transfer la FCSB, afaceristul din Pipera a rămas în continuare cu gândul la David Miculescu, atacantul celor de la UTA Arad!

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani reprezintă un punct de atracție pentru Gigi Becali încă din vara anului trecut, însă suma cerută de arădeni, în schimbul acestuia, reprezintă marele obstacol din calea mutării la vicecampioana României. În ciuda faptului că FCSB a înaintat o oferă în valoare de 600.000 de euro în schimbul lui Miculescu, UTA nu are de gând să renunțe la serviciile acestuia fără mai puțin de un milion de euro.

„Doar clubul poate să decidă, oferte au fost și vor mai fi nu numai pentru Miculescu, ci și pentru Roger. În condițiile în care se depărtează (n.r.: de play-off), tot UTA va decide ce vrea să facă. Dacă va decide că poate să de debaraseze de el, în detrimentul jocului și al calității jocului, atunci o va face dacă va fi o sumă care să fie considerată suficient de mare.

Din ce știu eu, nu (n.r.: Miculescu nu pleacă sub un milion de euro) și am mai spus-o, pentru că am o relație bună cu cei de acolo. Știu, din discuțiile pe care le-am avut, pentru că au mai fost și alte oferte, că nu vrea, sub nicio formă, să se despartă de el fără un milion de euro. E decizia dânșilor”, a spus impresarul Bogdan Apostu, după meciul Rapid – UTA.