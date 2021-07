Șumudică are un singur gând în Gruia: „Vrea să câștige și cu CFR un campionat, normal!”

Tehnicianul român în vârstă de 50 de ani este gata să impresioneze încă din primul an al mandatului său de la CFR!

La doar puțin timp după ce Edi Iordănescu a anunțat oficial că nu va mai continua pe banca ardelenilor și din această vară, conducerea CFR-ului a găsit rapid un înlocuitor. Unul dintre cei mai curtați antrenori români din ultima perioadă, Marius Șumudică, a fost alesul conducerii ardelenilor, astfel că începând din noul sezon cele două părți sunt gata să obțină rezultate remarcabile și să ducă mai departe tradiția „feroviarilor”.

Marius Bilașco, oficialul clubului, a vorbit despre principalul obiectiv al lui Șumudică la CFR și a dezvăluit că acesta își dorește să cucerească un nou titlul de campion al României, după cel cu Astra Giurgiu. Totodată, Bilașco a făcut o scurtă analiză și a debutului de campionat și a vorbit despre primul adversar, FC U Craiova, dar și despre lupta la campionat, care se anunță una cel puțin la fel de interesantă ca și cea din sezonul precedent.

„Pentru Edi a fost primul, Șumudică mai vrea unul, vrea să câștige şi cu CFR Cluj un campionat, e normal. Niciodată un meci cu o nou promovată nu este uşor, pentru că ambiţiile sunt mari şi aşa cum am spus-o şi sezonul trecut n-au fost meciuri ușoare. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipa în această perioada. Ne-au lipsit foarte mult în acest ultim an şi va daţi seama că am resimţit cu bucurie reîntalnirea cu suporterii sărbătorind al patrulea titlu consecutiv.

Echipele care au fost anul trecut în lupta pentru campionat vor fi în continuare şi anul acesta. Botoşaniul a pus mari probleme echipelor din faţă, Sepsi a fost o surpriză placută pentru Play-Off şi echipa care şi-a pus amprenta în lupta pentru titlu foarte mult, Craiova, FCSB, rămân în continuare şi ele favorite la un nou titlu, mai ales că au făcut şi ele anumite transferuri. Lucrurile vor rămâne în principiu la fel că în sezonul precedent”, a declarat Marius Bilaşco pentru Telekom Sport.