TENIS. Alcaraz spune că nu mai e o prioritate să fie primul în clasamentul mondial

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, care va urca pe locul secund în noul clasament ATP, după titlul obținut la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, a declarat duminică, după finala în care l-a învins în trei seturi, 3-6, 6-1, 6-0, pe italianul Lorenzo Musetti (16 ATP), că poziția în ierarhia mondială nu mai este „o prioritate” pentru el, relatează AFP.

„Printre lucrurile pe care le-am învățat în aceste luni, este acela că am realizat că trebuie să mă concentrez doar pe munca mea, deci nu mă mai gândesc la clasament. Am făcut lucruri care mă fac bucuros. Dacă câștig, este genial. Dacă pierd, învăț din înfrângerea mea. Clasamentul nu mai este prioritatea mea”, a subliniat Alcaraz.

Întrebat cum a gestionat meciul după ce a pierdut primul set, iar apoi le-a câștigat pe următoarele două, Alcaraz a precizat: „Cheia meciului a fost cine știa mai bine să-și gestioneze nervozitatea. El (Musetti) disputa sa prima sa finală la un Masters 1.000 și a fost un mare moment atât pentru el, cât și pentru mine. El a gestionat mai bine decât mine presiunea la debutul meciului, iar din punct de vedere tactic, eu am jucat mai prost. Am făcut numeroase greșeli de la prima minge. Apoi, am schimbat tatica, am jucat cu schimburi mai lungi. Am încercat să-mi regăsesc ritmul optim. Apoi, în setul doi am început mai bine și după aceea, eu cred că el s-a accidentat”.

„Sunt bucuros că am putut să mă concentrez pe lucrurile importante și mai puțin pe ce cred oamenii după această victorie. Fiecare este liber să spună ce vrea, chiar dacă se pune o mare presiune pe mine, iar când nu câștig anumite turnee sau meciuri, atunci se vorbește mult despre asta. Dar eu am înțeles că nu trebuie să mă gândesc la ce spun oamenii, ci să mă concentrez pe mine”, a mai spus Alcaraz.

„Lunile care vin se anunță dificile, mulți oameni au așteptări mari de la mine și vor ca eu să câștig fiecare turneu. Dar am învățat în ultimele luni că trebuie să mă gândesc la mine, la echipa mea, la familia mea, la apropiații mei. Și, indiferent ce se întâmplă, că pierd sau câștig, eu trebuie să ies de pe teren bucuros și mândru de ce am făcut. Este ce am făcut în această săptămână. Deci, în următoarele luni, eu voi încerca să păstrez aceeași filosofie”, a adăugat jucătorul spaniol.