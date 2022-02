Trusova și Valieva, dărâmate după ce au ratat titlul olimpic: „Urăsc acest sport”

Proba individuală feminină a patinajului artistic a fost poate una dintre cele mai așteptate din a treia săptămână de concurs la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Scandalul de dopaj în care a fost impicată Kamila Valieva a afectat-o pe sportivă care a ratat exercițiul și a pierdut inclusiv medalia de bronz deși era prima după programul scurt. Cu toate că a izbucnit în lacrimi după ce și-a dat seama că va rata șansa de a cuceri titlul olimpic, rusoiaca nu a fost nicidecum menajată de antrenoarea sa, Eteri Tutberidze, care i-a reproșat faptul că nu a rămas concentrată după prima ratare din programul său.

„De ce ai renunțat? Explică-mi, de ce? De ce nu ai continuat să lupți după acea săritură ratată? De ce?”, au fost cuvintele antrenoarei după evoluția Kamilei care au fost surprinse de microfoanele de fond amplasate în arena care a găzduit întrecerea.

Reacția antrenoarei nu l-a lăsat indiferent pe președintele CIO, Thomas Bach.

„Trebuie să spun că am fost foarte, foarte deranjat ieri, când am urmărit competiția la televizor. Am văzut-o pe Valieva zbătându-se pe gheață, am văzut-o cum încearcă să reia din nou, cum încearcă apoi să-și termine programul. În fiecare mișcare, în limbajul corpului, simțeai că este un stres mental imens și poate că ar fi preferat să părăsească gheața și să încerce să lase această poveste în urmă”, a fost mesajul șefului olimpismului mondial.

Nu a fost însă singura dezamăgire de ieri pentru rusoiace. Alexandra Trusova, autoarea celui mai bun program liber de ieri, a luat argintul după ce a fost doar a patra la programul scurt. Iar dezamăgirea a fost imensă pentru ea la final, văzându-se în spatele conaționalei Scherbakova.

„Îi urăsc pe toți! Îi urăsc, îi urăsc, îi urăsc! În viața mea nu mai calc pe gheață. Nu se poate așa ceva. Toată lumea are o medalie de aur, numai eu nu. Este imposibil, este imposibil. Urăsc acest sport”, au fost cuvintele fetei după anunțarea tuturor rezultatelor.