Ucrainenii îl consideră erou național! Un antrenor de lupte vrea să revină pe front după ce și-a pierdut un picior în războiul cu rușii

Andriy Sirenko are 53 de ani și nu a stat pe gânduri atunci când pe 24 februarie rușii iau invadat Ucraina.

Nu a așteptat chemarea la arme, ci s-a dus singur să se înroleze pentru a apăra teritoriul țării sale. După mai puțin de trei săptămâni a ajuns în spital, în urma unei răni grave la picior.

”În noaptea de 12 spre 13 martie, am fost trimiși în Moschun, o localitate de lângă Kiev. Fiul meu Yaroslav a rămas într-o altă unitate, care a mers în Irpen. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Când am ajuns în Moschun, satul era distrus, nu era nicio casă întreagă. Am coborât din mașini și am luat poziții de luptă. Deodată, am auzit o dronă zburând. A început să tragă asupra noastră și am fost lovit, auzeam sângele țâșnind. Nu-mi mai simțeam piciorul până la genunchi.

M-a salvat un camarad. M-a tras într-un șant până a adus o mașină ca să plecăm de acolo. Am făcut și pancreatită, pentru că toate organele au fost afectate de unda de șoc. Probabil, îngerul meu păzitor era prin apropiere, altfel nu-mi explic cum am scăpat. În drum spre Kiev, am leșinat. „, a povestit fostul campion al Ucrainei la lupte libere pentru sport.ua.

Momentul de cumpănă prin care a trecut Sirenko a șocat întreaga familie, dar nu l-a descurajat pe antrenor care dorește să se întoarcă alături de camarazii lui care încearcă să oprească înaintarea inamică.

M-am trezit la spital, după ce mi-au făcut o primă operație. Apoi, au mai urmat două, la organele interne și amputația piciorului. Au spus că soția a fost de acord, dar că este nevoie și cuvântul meu. `Dacă viața mea depinde de asta, atunci sunt de acord`, am spus. Și am leșinat. Când m-am trezit, nu mai aveam picior. Am fost hrănit printr-un tub timp de două săptămâni, dar încet, încet îmi revin și vreau să plec de aici cât mai curând posibil.

Mai mult, vreau să mă întorc să-mi ajut frații de arme. Pentru că am văzut și admir cum se luptau băieții fără picioare. Sigur, nu aleargă la recunoaștere, dar sunt folosiți pentru lansatoarele de grenade. Lovesc și pleacă. Ascult analiștii militari și văd și singur că vom câștiga. Nu curând, dar vom câștiga. Întreaga mea familie a rămas la Kiev, soția, mama, sora, nepoata mea. Credem în victorie”, a fost mesajul curajos transmis de antrenorul ucrainean.