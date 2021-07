ULTIMA ORĂ | Până aici a fost! Puljic a răbufnit: „Gata, eu plec! Voi merge la FIFA pentru drepturile mele”

Dinamo este pe cale să rămână fără unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele sezoane, asta după ce croatul Ante Puljic a anunțat în urmă cu puțin timp că pleacă din Ștefan cel Mare!

Această decizie vine după ce fotbalistul declarase zilele trecute că mai așteaptă până în această săptămână să vadă dacă situația se va îmbunătăți și dacă își va primi salariile restante. Aceste lucruri nu s-au mai întâmplat în cele din urmă, iar Puljic a dezvăluit că va pleca în această seară de la club și va merge inclusiv la FIFA pentru a-și primi drepturile financiare. Totodată, fundașul a ținut să îi atace și pe cei din DDB, pe care i-a comparat cu Pablo Cortacero și oamenii săi.

„Așa cum anticipam, nu s-a schimbat nimic în bine, așa că voi pleca. De ce să mai rămân? Am crezut un an și jumătate că se va schimba în bine. Mai ales după discuțiile din iarnă cu DDB, când am crezut în ei ca în familia mea, apoi a fost total opusul a ceea ce s-a promis.

(n.r. dacă a vorbit cu Dușan Uhrin Jr.) Am discutat în ultimele zile, de mai multe ori, el ce poate să spună? Situația nu e ușoară nici pentru el, mai ales că a pierdut și va pierde jucători. Echipa riscă să se dărâme, baza nu e solidă. Nu ai bani, nu ai lot, nu aduci jucători, cu cine va juca Dinamo? Poate vor face minuni în aceste ultime zile până la startul sezonului.

Pare că ar fi un tip corect, impresia asta mi-a lăsat-o. Și cei de la DDB păreau la fel. Nu-l judec pe Mureșan, mi-a plăcut cum ne-a vorbit. Nu e vorba doar de bani, ideea e că la club jucătorii sunt cei mai importanți. Așa a spus și dânsul. Dacă jucătorii fac treaba bună, și oficialilor le este ușor să lucreze.

Cei de la DDB au scris zilnic că vor face, vor plăti, dar în realitate a fost o minciună pentru suporteri ori o minciună pentru noi. Au fost precum spaniolul ăla, strict în acest detaliu. Nu pot trece peste faptul că au contribuit la salvarea lui Dinamo, au ținut clubul în viață, bravo!, dar noi, jucătorii, ce-am făcut?! Nu l-am ținut în viață când ceilalți au plecat?! Lumea doar judecă. Eu știu ceea ce am făcut, cât de mult mi-am sacrificat, inclusiv când eram accidentat.

Am patru salarii restante… În următoarele zile, ani, probabil, le voi primi, dar cu siguranță voi merge la FIFA și voi vedea care sunt drepturile mele. De exemplu, azi, a venit noul șef al clubului, am discutat, cuvinte frumoase, însă nu ni s-a spus nimic concret. „Va fi așa, trebuie să muncim, că începem campionatul în câteva zile, pas cu pas vom vorbi să vedem ce facem cu datoriile” ni s-a spus. Vorbe frumoase, nimic nou. Ca și cum ți-aș spune eu că după marți urmează miercuri, apoi joi și tot așa.

Am văzut antrenamentul de astăzi, foarte mulți tineri, or să joace ei. Asta dacă nu vor pleca și ei. Marco Ehmann, de exemplu, va pleca, probabil, în proporție mare…Poate a zis doar așa, dar cred că e aproape să plece. Este frustrat să plece. Iar acum fundași centrali sunt doar el și un copil de la juniori (n.r- Deniz Giafer). Gata, eu plec, asta e viața, Dinamo poate supraviețui și fără mine.

Habar n-am cine mai rămâne. Uite, Nemec se judecă cu ei. Probabil, va pleca și el. O poate face oricând, are 6 luni de restanțe. Ei de la 1 ianuarie nu au mai plătit. De ce naiba i-ai dat salariu mare?! Te-a pus cineva?! DDB ne-a dus cu vorba, pe mine, pe toți. Fabbrini se antrenează și așteaptă să plece. Anton e accidentat, dar, probabil, și el are gânduri de plecare.

Sorescu e stresat, trebuiau să-l lase să plece afară, la bani mai mulți, pierde și naționala… Dacă le-ar spune jucătorilor că pleacă gratis și să renunțe la bani, cred că fug și nu se mai uită înapoi. La Dinamo e o stare de nervozitate maximă. Ne-au păcălit și anul trecut, cu Covid-ul, 500 de euro pe lună, ne-au păcălit și în 2021!”, a spus Ante Puljic, potrivit GSP.