Un nou atac brutal în direcția FRF: „Sunt asigurați încă 20-25-30 de ani”

Campionatul European de Fotbal din 2020, amânat un an, s-a terminat pentru București, dar disputele din fotbalul românesc continuă.

FRF este din nou ținta unor atacuri dure din partea oamenilor cu greutate din sportul rege. Ilie Dumitrescu, fost mare internațional, a comentat modul de împățire al biletelor la meciurile disputate pe Arena Națională, asta după ce forul condus de Răzvan Burleanu fost acuzat că a făcut campanie electorală cu biletele. Politicienii au avut locuri la Tribuna VIP, dar foști componenți ai ”Generației de Aur” au stat la tribuna a 2-a.

De asemenea, Ilie Dumitrescu a rămas impresionat și de atmosfera senzațională creată de suporterii români la meciul dintre Franța și Elveția, pe care a comparat-o cu trăirile pe care le avea atunci când era jucător și îmbrăca tricoul echipei naționale.

„Omului (n.r – Răzvan Burleanu) îi merge foarte bine. Dacă mai putea să candideze încă 15 ani, stătea și 20. Deci dacă membrii sunt fericiți, ce mai contează ce spuneți voi sau ce simțim noi când a început să strige tot stadionul ‘România’? Eu am apucat chestia aia în teren. La meciurile naționalei eram în teren. Am simțit. La fel am început să mă bucur aseară.

Pentru ei, probabil că n-au niciun fel de emoție, știu că sunt asigurați încă 20-25-30 de ani. Să fie sănătoși, e momentul lor. Nu interesează pe nimeni. Nu contează, 15 mingi, un pix, niște maiouri, niște jaloane, două porți, un teren d-ăla de minifotbal, la revedere, s-a terminat.

Comitetul Executiv, Adunarea Generală, toată lumea… încă 15-20 de ani! La revedere cu tot, nu ne mai facem niciun stres și nicio problem cu asta. M-ai provocat cu asta.

Interesează pe cineva de la fotbal feminin ce se întâmplă cu naționala României? Interesează pe cineva de la vreo asociație (n.r – AJF) din asta? Dacă primește… nici nu știu ce se mai dă pe acolo. Când a început stadionul ăla să strige România, eu îmi aduceam aminte de trăirea avută în teren”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform Digi Sport.