Valentin Lazăr a explicat gestul ostentativ la adresa lui Ovidiu Burcă: „Aș mai face asta de 10 ori”

Fundașul Valentin Lazăr, în prezent la FC Păulești, a spus ce a vrut să transmită, când a aruncat două perechi de chiloți de damă spre Ovidiu Burcă.

„Aș mai face asta de 10 ori”, a recunoscut Valentin Lazăr

Jucătorul a făcut respectivul gest la amicalul dintre actuala lui echipă și Dinamo, pregătită de Ovidiu Burcă. Tehnicianul l-a dat afară de la gruparea bucureșteană la începutul lui octombrie, deoarece ar fi revenit la vechile metehne.

Valentin Lazăr a fost criticat de mulți oameni din fotbalul românesc, dar nu regretă deloc ce a făcut. Din contră, chiar, ar repeta gestul.

„Sunt foarte bine, chiar dacă lumea m-a criticat și mă critică în continuare. Apreciez asta, mă bucur că nu au altceva de făcut, dar mulți oameni de fotbal m-au felicitat. Mi se rupe, crede-mă. Nu mă interesează, pot să vorbească de mine cum au făcut-o și până acum.

Dacă m-ai pune să mai fac asta încă de 10 ori, aș face-o. Nu o să las niciodată capul jos. Dacă știu că nu am făcut nimic pentru a-l face să mă catalogheze ca un ultim jucător, trebuia s-o întorc. Și am întors-o în stilul meu. Unii au înțeles, alții, nu. Am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare.

Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului și mi-a zis că ăsta ar fi cel mai frumos (n.r. – mod de a se răzbuna). Am întrebat-o pe soția mea dacă are ceva pe acasă, mi-a spus să nu fac asta, dar dacă vreau să o fac, asta e. M-am sfătuit cu ea tot timpul, dar toate deciziile au fost luate tot de mine. Am cumpărat din altă parte (n.r. – perechile de chiloți)”, a transmis Vali Lazăr, la un podcast.