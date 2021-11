Veste uriașă pentru FCSB! Pe ce fotbalist poate miza Toni Petrea la duelul cu CSU Craiova

FCSB a primit o veste importantă înaintea meciului cu CSU Craiova, care va avea loc duminică, 28 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

La sfârșitul meciului cu FC Botoșani, câștigat cu 3-1, Vali Crețu a fost lăudat de Mihai Stoica, care anunțase că acesta a jucat cu ruptură musculară.

”Medicul nostru i-a făcut o radiografie şi are o leziune fibrilară de dimensiuni mari. Are ruptură. Am câştigat meciul şi datorită faptului că Vali Creţu a demonstrat un spirit de sacrificiu.

Niciodată nu am văzut în carieră un fotbalist care să joace cu ruptură. S-a mărit în timpul meciului, că a jucat. Se rup fibrele. Ăsta e Creţu. Şi-a spălat toate păcatele, fără să dea o declaraţie.

E ieşit din comun. Între minutele 70-75 am văzut când ducea mâna la şold. Am avut un jucător care a vrut să joace cu ruptură de ligamente”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

Totuși, conform fanatik.ro, jucătorul de 32 de ani a făcut un RMN în cursul zilei de marți și s-a aflat că accidentarea nu este una gravă. Crețu are doar un edem la mușchi, o afecțiune ce necesită un timp de recuperare de două-trei zile.

Astfel, acesta ar putea fi apt pentru derby-ul cu a treia clasată din Liga 1. În cazul în care nu va începe din primul minut, în banda dreaptă Toni Petrea poate apela la Denis Haruț.