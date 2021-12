Victor Angelescu a anunțat transferuri la Rapid: „Aducem doi, trei jucători”. Ce spune despre noul stadion din Giulești

Rapid și FC Botoșani au remizat, scor 1-1, sâmbătă seară, în etapa a 21-a a Ligii I. FC Botoşani ocupă locul patru, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid este pe 6, cu 32 de puncte.

Victor Angelescu, finanţatorul echipei giuleștene, a vorbit despre parcursul nou-promovatei, în Liga I și a dat detalii despre noua arena din Giulești.

„Sunt fericit, mai ales că azi a fost un meci în care nu ne-am putut baza pe jumătate de echipă. La sfârşit, din fericire pentru ei, am jucat cu juniori. Avem 32 de puncte, suntem într-o situaţie nesperată pentru o nou-promovată. Sunt mulţumit. Am spus că se ştie obiectivul. Începutul a fost foarte bun, a fost emulaţia de început, am avut şansă, ne-au ajutat suporterii, dar nu ne aşteptam să terminăm pe doi. Avem o echipă bună, dar nu avem un lot echilibrat valoric. Am stat în 13-14 jucători şi suntem unde merităm să fim. Ne batem la play-off, e corect pentru ce am jucat”, a declarat Angelescu, pentru Telekom Sport.

“Da, ca la orice echipă. Aducem doi, trei jucători, avem nevoie să ne întărim şi vedem ce se întâmplă. Nu, nu avem un jucător bătut în cuie, am jucători pe listă, vedem ce reuşim. Strategia a fost făcută să ne bazăm pe români. Din păcate, în primul sezon din Liga 2 am adus străini şi nu a fost bine. În mare parte, am adus şi rapidişti, Săpunaru şi alţii, pentru că ştiu ce înseamnă acest club. Am adus şi străini, Crepulja, care ştia campionatul. Tot pe această strategie mergem, dar poate aducem şi un străin. E bine să ai străini, dar nu atât de mulţi.

Cred că se poate vedea cu ochiul liber unde avem nevoie de jucători. Acolo vom căuta, în jur de trei poziţii sunt. Niciodată nu ne-am gândit că aducem titulari sau rezerve, în afară de Săpunaru. La fundaşii centrali, la mijlocaşii centrali, dacă se acciodentează sau se ia un galben…„, a mai spus Victor Angelescu.

„Îi vom ajuta pe cei de la CS Rapid să obţină avizele. Din februarie, martie încercăm să jucăm acolo. Nu mi se pare firesc să stea nefolosit, dar în România suntem obişnuiţi cu puţin. Au fost probleme cu Guvernul, ştiţi, dar repet că suntem obişnuiţi cu puţinul şi suntem bucuroşi că-l avem.

Presiunea va fi pe cei care vor juca împotriva noastră. E un pic diferit faţă de cum era. Acustica e diferită, nu că m-am speriat, dar va fi un infern. Va fi greu ca cineva să joace cu noi pe Giuleşti. Va fi un factor benefic, suporterii au fost alături de noi şi sunt convins că ne vor ajuta„, a adăugat finanţatorul de la Rapid, potrivit sursei citate.