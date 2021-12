VIDEO | Barcelona, la mâna lui Lucescu! „În tur am fost peste Benfica”

Dinamo Kiev îşi încheie parcursul în grupele UEFA Champions League la Lisabona. Un rezultat pozitiv pe Da Luz ar da o mână de ajutor Barcelonei, care joacă la Munchen în încercarea de a obţine o calificare miraculoasă în optimi.

Fără victorie în primele cinci meciuri, Lucescu este mulţumit de progresul făcut de jucătorii săi în al doilea sezon în Champions League sub comanda sa. Il Luce şi-a adus aminte şi de meciul tur cu Benfica. La Kiev s-a terminat 0-0, iar campioana din Ucraina a avut o bară şi un gol anulat în ultimele secvenţe ale partidei.

„Nu îmi pun problema să îi menţin concentraţi, este un meci important împotriva lui Benfica, un meci de prestigiu, de imagine. Ei trebuie să confirme ce au făcut bine la meciurile cu Barcelona şi cu Bayern, chiar dacă am pierdut, diferenţa de un gol a fost de la şansă la neşansă. Nu au decât un an de zile, deja au făcut un salt extraordinar, jocurile de anul trecut în Champions League au fost total diferite faţă de anul acesta, echipa a jucat de la egal la egal cu Barcelona, cu Bayern. În primul meci cu Benfica am fost superiori şi am fi meritat victoria” – a declarat Mircea Lucescu înaintea întâlnirii de pe Da Luz.

Lucescu se aşteaptă la o replică puternică a portughezilor. Benfica ar avea calificarea asigurată cu o victorie.

„Benfica are nevoie de victorie şi se vor organiza de aşa natură încât să controleze jocul. Noi vom vedea ce măsuri vom lua împotriva jocului lor. Benfica va încerca din primul moment să controleze jocul şi să obţină acel gol de care are nevoie pentru a-şi asigura calificarea, pentru că nu se ştie ce se va întâmpla la Munchen. Mai ales după meciul pierdut cu Sporting, Benfica va încerca să arate o altă faţă” – a anticipat antrenorul român.

Benfica are nevoie de victorie pentru a fi sigură de calificarea în optimile de finală. Barcelona are două puncte avantaj, este pe locul al doilea în grupă, însă îşi încheie parcursul în deplasare, cu Bayern Munchen. Dacă portughezii nu înving Dinamo Kiev, Barcelona este calificată indiferent de rezultatul de la Munchen.