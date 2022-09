VIDEO | Cristiano Ronaldo a fost umplut de sânge în Cehia – Portugalia! Ce sancțiune a primit agresorul

Starul portughez Cristiano Ronaldo a dat emoții fanilor în minutul 12 al meciului cu Cehia, din Liga Națiunilor, când a fost umplut de sânge.

Partida se joacă la Praga și contează pentru penultima etapă din Grupa A2. În minutul 12, Ronaldo a urmărit o minge trimisă în careul advers și a sărit la cap. La rândul lui, portarul ceh Tomas Vaclik a vrut să prindă mingea, dar l-a lovit în față pe portughez.

The hit from Vaclik to Cristiano Ronaldo: #NationsLeague pic.twitter.com/lyoQsUujvL

— Reyi (@Reinaldodcg9) September 24, 2022