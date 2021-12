VIDEO | CSU Craiova, arbitru în lupta la titlu! Reghecampf: „FCSB şi CFR se bat pentru primele două locuri”

Antrenorul oltenilor a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu FC Voluntari, din runda cu numărul 19!

CSU Craiova are nu mai puțin de patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și ocupă locul 4, la 19 puncte de liderul CFR Cluj. Cu toate acestea, Reghecampf nu depune armele și declară că elevii săi vor continua să tragă tare pentru a urca în ierarhie. Întrebat despre posibilitatea ca oltenii să rateze play-off-ul, tehnicianul din Bănie nici nu a dorit să ia în calcul acest aspect.

„Nu, sub nicio formă. Eu în continuare mă gândesc să jucăm un rol important în câştigarea campionatului, deci nu mă gândesc la play-off. Cu toate că în momentul de faţă avem 5-6 echipe care sunt foarte apropiate, mă refer la numărul de puncte, una de cealaltă, dar mai sunt foarte multe meciuri şi eu am mare încredere în echipa pe care o pregătesc, în jucătorii pe care îi am la dispoziţie, chiar dacă anumiţi jucători de bază nu vor evolua în următoarea perioadă.

Totuşi, avem nivelul şi putem face diferenţa faţă de celelalte. Deocamdată, noi luăm meci cu meci, cu siguranţă se poate vorbi (n.r. – despre câştigarea titlului). În momentul de faţă, FCSB şi CFR se bat pentru primele două locuri, dar şi noi vom juca un rol important în play-off.

(n.r. – dacă la Voluntari se joacă locul Craiovei pe podium) Nu, la Voluntari se joacă un meci foarte important între două echipe care se bat pentru locul 3. Este o diferenţă între noi şi Voluntari, noi încercăm să trecem peste această perioadă grea şi să ajungem cât mai aproape de cele două echipe din faţă. Va fi un meci greu, tot respectul meu pentru cei din Voluntari, pentru parcursul pe care l-au avut până acum, dar eu am mare încredere în echipa noastră şi vom merge acolo să câştigăm toate cele trei puncte„, a spus Laurenţiu Reghecampf într-o conferinţă de presă.