VIDEO | Cu fiica pe braț, se luptă pentru o medalie la Olimpiadă!

Daniela Dodean, liderul echipei naționale de tenis de masă a României, și-a tatuat în cantonamentul de la Constanța numele fetiței sale pe încheietura mâinii stângi.

Sportiva se pregătește să bifeze a patra Olimpiadă consecutivă, alături de soțul său, portughezul Joao Monteiro, care în copilărie l-a avut partener de antrenament pe Cristiano Ronaldo. Deținătoare a 5 titluri europene, două cu echipa, două la dublu feminin și unul la dublu mixt, Dana provine dintr-o familie în care tenisul de masă este la loc de cinste. Toți cei trei frați ai ei, doi băieți și o fată, îl practică la nivel de performanță.

În 2013, sportiva s-a căsătorit cu cel mai bun jucător de tenis din Portugalia, Joao Monteiro și au împreună o fetiță de 6 ani, Lara. Pentru că este mai tot timpul plecată și departe de copil, în cantonamentul de la Constanța, sportiva și-a tatuat numele micuței pe încheietura mâinii stângi.

„Voiam să îl fac în urmă cu 2 ani. Dar nu am reușit și am ținut foarte mult ca de data aceasta să îl fac. E bine să o am de fiecare dată când servesc, să o am aici și să îmi dea motivație să trag mai tare de mine. A fost un moment la Olimpiada trecută în care am vrut să renunț pentru că nu făceam față psihic. Se întâmpla de multe ori ca Lara să fie bolnavă sau să aibă temperatură sau să aibă probleme și mai grave”, a mărturisit Daniela Dodean Monteiro.

Pe 15 iulie, Dana va pleca la Tokyo împreună cu celelalte fete din echipa națională și cu Ovidiu Ionescu, unde va bifa a patra Olimpiadă din carieră, la fel ca și soțul său. Singura medalie din palmaresul impresionant care îi lipsește sportivei este cea olimpică.

„Nu consider o mare performanță de a ajunge acolo și a participa, data trecută am fost foarte aproape medalie și am suferit foarte mult toată echipa că nu am luat-o. Poate acum va fi altfel. Am 3 operații la genunchi, am un disc L4-L5 care este cu probleme și la umăr am nenumărate accidentări. Dar dacă sunt aici, înseamnă că sunt bine și merg mai departe”, a mai adăugat sportiva de 33 de ani.

Plecată de ani de zile din țară, sportiva ține neapărat ca fetița lor să vorbească limba română,

„Noi două vorbim tot timpul românește, Lara și Joao vorbesc în portugheză, iar eu și soțul meu vorbim italiană. Este foarte distractiv la noi acasă. De câte ori sunăm în România, Joao vorbește cu ai mei în română. Mi-e greu când sunt plecată și o sun și mă întreabă când vin acasă? A învățat să numere pe degete câte zile lipsesc. I-am spus că de această dată să nu mai numere pentru că nu are atâtea degete”, a încheiat Daniela.