VIDEO | Cunoscută jucătoare de tenis, acuzații grave la adresa antrenorului: „Mi-a atins părțile intime”

Jucătoarea americană de tenis Kylie McKenzie (23 de ani, locul 1237 în clasamentul ITF) a anunțat, într-o conferință de presă, că l-a dat în judecată pe fostul ei antrenor, Anibal Aranda, pentru hărțuire sexuală.

Sportiv aacuză și Asociația de Tenis din Statele Unite (USTA), care ar fi știut despre antecedentele tehnicianului și nu a luat nicio măsură

„Am crescut în sistemul USTA și am avut încredere totală în oamenii din conducere. Am sperat că vor lua în serios acest incident, dar m-am înșelat. Aranda mi-a atins tot corpul, inclusiv părțile intime, m-a agresat sexual, sub pretextul că mă învață tehnici noi de antrenament”, a declarat McKenzie.