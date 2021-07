VIDEO EURO 2020 | Anglia a făcut scor cu Ucraina și s-a calificat în semifinale

Naționala de fotbal a Angliei s-a calificat în semifinalele EURO 2020, după ce a învins, scor 4-0, reprezentativa Ucrainei, într-un meci disputat sâmbătă, la Roma, în sferturile de finală.

Tot sâmbătă, Danemarca a învins Cehia. Celelalte două echipe calificate în semifinalele Campionatului European sunt Spania și Italia.

În semifinale, Anglia va întâlni Danemarca, pe 7 iulie, pe Stadionul Wembley din Londra, de la ora 22:00. În prima semifinală se vor întâlni naționalele Italiei şi Spaniei, pe 6 iulie, tot de la ora 22:00 şi tot pe Stadionul Wembley.

Anglia a început tare meciul de la Roma, iar în minutul 4, Kane a deschis scorul.

Până la pauză Ucraina a încercat să restabilească egalitatea, în două rânduri. La un minut de la reluare, Anglia a marcat pentru 2-0, prin Maguire, care a trimis în plasă cu o lovitură de cap. Shaw centrase din lovitură liberă.

După doar patru minute, scorul a devenit 3-0. Sterling i-a pasat lui Shaw, care a centrat pentru Kane, iar atacantul lui Tottenham a înscris al doilea său gol.

Henderson a dus sorul la 4-0, în minutul 63 înscrie cu capul. Mijlocașul a marcat cu o lovitură de cap, în urma unei centrări din corner, stabilind scorul final.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1st time England have scored 4 goals in a knockout stage match of a major tournament since the final of the World Cup in 1966…#EURO2020 pic.twitter.com/GvKzvqG5pC

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021