VIDEO | Garbine Muguruza își petrece vacanța în România

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza (locul 12 WTA) se află în România pentru a se relaxa câteva zile. Iberica a postat pe Twitter, filmulețe și poze, sugerând că se simte bine în țara noastră.

Muguruza a vizitat, printre altele Parcul Naţional Piatra Craiului şi Peştera Dâmbovicioara.

Garbiñe Muguruza stories of the Day (06/07)

Mix of all. Road trip in Romania 🇹🇩🇹🇩 at Pestera Damboviciora pic.twitter.com/OkXiMPEC3w

— Sebastien G. (@sebsharfam) July 6, 2021