VIDEO | Neymar, în lacrimi! Accidentarea horror care i-a îngrozit pe fanii PSG-ului

Bouanga a deschis scorul pentru gazde, dar la finalul primei reprize, Kolodziejczak a primit direct cartonașul roșu, după o intervenție la Mbappe, și a fost eliminat.

La un minut distanță, Marquinhos a adus egalarea pentru parizieni. În repriza a doua, PSG a preluat controlul pe tabelă, grație lui Di Maria. însă, în minutul 84, s-a produs un eveniment care le dă mari emoții celor din capitala Franței.

Neymar s-a accidentat grav, după ce a călcat strâmb şi nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit de Dina. A urlat de durere și a fost scos cu targa de pe suprafața de joc, sub fluierăturile spectatorilor aflați în tribune.

Nasty ankle turn for Neymar. #PSG #Neymar pic.twitter.com/IwHiRkwhEE

