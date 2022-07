VIDEO | Nicolae Dică a trecut peste eșecul precedentului mandat la FCSB: „La nervi, mulţi spunem cuvinte care deranjează”

Noul antrenor al FCSB, Nicolae Dică, a susținut prima conferință de presă. El a spus de ce a revenit la roș-albaștrii, deși după primul mandat Gigi Becali i-a spus cuvinte „grele”.

Nicolae Dică va fi lăsat de Gigi Becali să-și pună ideile în practică

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat, marți, că noul antrenor al echipei, după demisia lui Toni Petrea, este Nicolae Dică. Acesta a susținut prima conferință de presă în nou postură, în preziua meciului cu FC Saburtalo Tbilisi, din Conference League.

„Iau în seamă mesajele de încurajare. Importantă este discuţia pe care am avut-o cu patronul echipei, de a avea libertate. A fost lucrul cel mai important, să îmi pun în practică ideile mele. Acesta a fost primul lucru.

Întotdeauna oamenii au spus că antrenorii vin pentru bani. Nu am pus pe primul plan banii, aşa am reuşit şi ca jucător. Este important să câştigăm la obiective. Este important că am avut o discuţie cu patronul şi am ajuns la un numitor comun”, a declarat Nicolae Dică.

„La nervi, mulţi spunem cuvinte care deranjează”, a caracterizat Nicolae Dică precedentul mandat la FCSB

Tehnicianul a făcut cunoscut că primele discuții purtate cu Gigi Becali în ceea ce privește postul de antrenor la FCSB au avut loc luni dimineaţa, a doua zi după eșecul cu Rapid.

„Când un antrenor de la FCSB pleacă, mă aştept mereu să fiu contactat. Până noaptea târziu au fost negocierile. Nu a fost vorba de condiţii.

Sunt un om care comunică, îmi place să ascult ideile de la oameni. Când am plecat, patronul a mai spus nişte lucruri la nervi, dar eu am convingerea şi cuvântul patronului că nu se va mai întâmpla acest lucru.

La nervi, mulţi spunem cuvinte care deranjează persoana cealaltă. Dar dacă îţi dai seama că a greşit, este foarte bine. Eu am cuvântul că nu se va mai întâmpla acest lucru.

Dacă nu avem rezultate în aceste 15 etape, normal că va veni un alt antrenor în faţa voastră. Avem 15 etape, un obiectiv, lucruri de pus la punct. Există şi o clauză de reziliere. Nu pot să plec oricând”, a dezvăluti Nicolae Dică.

Nicolae Dică spera să-l aibă pe Florin Tănase pe teren la returul cu Saburtalo

Noul tehnician al FCSB a dezvăluit și cum a aflat de plecarea lui Florin Tănase la echipa chineză Shanghai Port. „Am avut o discuţie şi cu Florin Tănase, am stabilit nişte lucruri. Nu aveam nicio problemă să lucrez cu el. Nu sunt un tip de om care să nu dau a doua şansă, dacă dovedeşte că merită.

Patronul mi-a spus că Florin Tănase va pleca după meciul cu Saburtalo. Aseară am aflat că va pleca mai devreme. Pierdem un jucător important, căpitanul echipei şi golgheterul ultimelor două ediţii.

O să aducem jucători. Sperăm să îi aducem pe cei pe care îi dorim. Am vorbit despre anumite transferuri cu patronul. Vom vedea pe cine vom reuşi să aducem. Nu pot să spun acum”, a spus antrenorul.

Nicolae Dică vrea să ajungă cu FCSB în grupele Conference League

Nicolae Dică a recunoscut că s-a bucurat când a văzut că fanii au susținut numirea lui ca antrenor la FCSB. „I-am explicat patronului ce vreau să joc. Mi-a spus că eu răspund, a dat ok-ul.

Cu FCSB am fost în grupe pentru 15 ani. Nu a fost bine pentru club că nu a mai ajuns în grupe. Vom face totul să intrăm în Conference League.

Cu cât avem mai multe echipe acolo, cu atât este mai bine. Am văzut că au venit fanii în acest început de campionat cu U Cluj. M-am bucurat enorm când mi-au spus că sunt alături de mine.

Am doar două zile la dispoziţie pentru a antrena echipa. Este un meci foarte greu, întâlnim o echipă bună şi trebuie să intrăm cu gândul de a ne califica. Am nevoie de un grup, nu de individualităţi.

În cele două antrenamente am lucrat mult tactic şi defensiv. Am încercat să umblu la moralul lor. Au demonstrat că au valoare şi trebuie să îşi depăşească nivelul de anul trecut.

Este foarte important să ne calificăm. O să mă gândesc care vor fi cei trei căpitani de echipă. Noi cei din staff vom decide căpitanul”, a mai declarat antrenorul FCSB.

FCSB are un debut modest de sezon. În trei meciuri oficiale, roş-albaştrii au obținut o remiză, 1-1 cu “U” Cluj-Napoca, în Etapa 1 din Superligă, după care au pierdut (0-1) cu Saburtalo în prima manșă a Turului 2 preliminar din Conference League şi (0-2) cu Rapid, în Etapa 2 din Superligă. Returul cu Saburtalo este joi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională.