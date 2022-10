VIDEO | Novak Djokovic s-a impus la Tel Aviv! La câte trofee este de recordul lui Jimmy Connors

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (7 ATP, cs 1) a câştigat turneul ATP 250 de la Tel Aviv (Israel).

El l-a învins în ultimul act, cu 6-3, 6-4, pe croatul Marin Cilic (16 ATP, cs 2) în 95 de minute. Este a 19-a victorie obţinută de sârb în 21 de confruntări directe.

The moment when @DjokerNole became the first male player to win a tour-level title on all 3⃣ surfaces this season 🙌 @telavivopen | #TelAvivOpen pic.twitter.com/MjbmmYMfwk

— ATP Tour (@atptour) October 2, 2022