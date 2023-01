VIDEO | Performanță rară pentru Donovan Mitchell! A intrat într-un club select alături de Kobe Bryant și Wilt Chamberlain

Jucătorul american de baschet Donovan Mitchell, de la echipa Cleveland Cavaliers, a marcat 71 de puncte în meciul cu Chicago Bulls.

Donovan Mitchell a martcat 71p în meciul Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls

Cu această ocazie, a devenit al șaptelea jucător din istoria NBA care înscrie minimum 70 de puncte într-un meci. Cleveland Cavaliers a învins Chicago Bulls cu 145-134 după prelungiri, scorul la finalul timpului regulamentar fiind 130-130, datorită lui Mitchell.

El a beneficiat de două aruncări libere cu 3 secunde înainte de final. A transformat-o pe prima, dar „Cavs” aveau un deficit de 2p. ca urmare, Donovan a ratat intenționat a doua aruncare, mingea a ajuns tot la el și a înscris coșul care a dus meciul în prelungiri.

Ultima dată când un jucător și-a trecut în cont cel puțin 70p într-un meci s-a întâmplat pe 22 ianuarie 2006, când regretatul Kobe Bryant realiza 81p. Wilt Chamberlain, decedat în octombrie 1999, a înscris de 6 ori minimum 70p, recordul fiind de 100p, pe 2 martie 1962.

„A fi acolo, în Cartea Recordurilor, alături de tipi ca Wilt este cu adevărat uimitor. Totdeauna am crezut că pot fi unul dintre cei mai buni jucători din ligă. Nu mai am cuvinte și sunt binecuvântat că am realizat o astfel de performanță”, a spus Mitchell, achiziționat din Utah în extrasezon, potrivit The Guardian.

„Am fost martori la una dintre cele mai mari performanțe din istoria jocului. Fiecare jucător din echipă a demonstrat că este o piesă necesară în angrenaj.

Donovan nu s-a pus niciodată mai presus de echipă, dar cum poți să nu fii impresionat de o astfel de realizare? Le-am spus tuturor jucătorilor să-l ajute”, a spus antrenorul lui Cleveland, JB Bickerstaff.

„Cred că am avut un astfel de prestație pe NBA2K, dar nu am fost inspirat să filmez”, a glumit Mitchell, referindu-se la abilitățile în ceea ce privește jocurile video.

Ceilalți jucători care au marcat minimum 70p într-un meci din NBA sunt Wilt Chamberlain (100, 78, 73 – de două ori, 72, 70), Kobe Bryant (82), David Thompson (73), David Robinson, Elgin Baylor (câte 71) și Devin Booker (70).