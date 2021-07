VIDEO | Tudor Băluță, gata de duelurile de la JO: „Nu am venit la plimbare, am venit să facem rezultate!”

Elevii lui Mirel Rădoi sunt conectați 100% pentru duelurile din Japonia și vor să trateze cu maximă dăruire întrecerea de la Tokyo!

Naționala olimpică a României a ajuns în Japonia, acolo unde își va disputa duelurile din grupa B de la Jocurile Olimpice din acest an. Unul dintre jucătorii de bază ai lui Mirel Rădoi este Tudor Băluță, fostul elev al lui Gică Hagi la Viitorul și care în prezent evoluează sub comanda lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.

Tânărul mijlocaș a vorbit despre participarea la turneul de la Tokyo și a dezvăluit clar că tricolorii nu au venit cu gândul de a face doar act de prezență. Băluță vrea ca România să obțină rezultate și este de părere că atât el, cât și colegii săi, sunt în stare să producă surpriza în această vară.

„Primul meci va fi puţin de adaptare la nivelul competiţiei, la tot ce e aici din toate punctele de vedere. Dacă stăm să ne gândim acum că ce frumos e că ne-am calificat şi ce am făcut şi chestii din astea. ..am realizat ceva, dar asta trebuie lăsat în urmă. Nu am venit doar să ne plimbăm, nu am venit doar să fim prezenţi după nu ştiu cât timp la olimpiadă. Am venit să facem şi rezultate.

Cu siguranţă nu sunt 100% în momentul ăsta, am avut parte de accidentări. Nu e uşor să revii după o astfel de perioadă. Cu o floare nu se face primăvară şi e nevoie de mai multe lucruri pentru a ajunge să avem rezultate la naţionala mare.

Îmi cunosc colegii, ştiu potenţialul tuturor, ştiu că suntem capabili de a face asta, însă dacă chiar ne dorim să devenim o putere în fotbalul internaţional e nevoie de mai mult decât un turneu final reuşit. Cred că nimeni n-a ajuns întâmplător pe aici pe la Jocurile Olimăice. Mai avem timp să îi studiem până la începerea meciului. Sunt sigur că vom avea o abordare la victorie”, a declarat Băluţă pentru frf.ro.