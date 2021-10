Vinovaţii pentru situaţia de la echipa naţională: ,,FRF n-are nicio scuză în speţa asta”

Mirel Rădoi pleacă de la naţionala României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor 1-0.

Antrenorul şi-a exprimat dorinţa de a pregăti o echipă de club, unde ar putea avea activitate zilnică, nu periodică ca la prima reprezentativă. Printre înlocuitorii săi la echipa naţională se numără antrenori ca Gică Hagi, Laszlo Boloni, Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu sau Adrian Mutu.

Ilie Dumitrescu, fost mare internaţional, a vorbit despre situaţia de la echipa naţională. Acesta este de părere că FRF nu are nicio scuză în acest caz, pentru că i-a făcut contractul lui Mirel Rădoi doar până la finalul campaniei de calificare.

,,Federația n-are nicio scuză în speța asta. Dacă șeful Comisiei Tehnice, care propune antrenorul, nu ți-a explicat, cine să-ți explice? Cum se numește la Federație Mihai Stoichiță? Președintele Comisiei. Cine să-ți dea răspuns? Cel care pune antrenorul. Totul s-a externalizat. Eu vă spun, dacă va intra Mihai Stoichiță și nu va da niciun răspuns, nu mi se pare normal. Mihai Stoichiță trebuia să spună: ‘Noi așa am văzut lucrurile astea, doar până aici, nu credeam că vom fi în fața Macedoniei, Islandei și Armeniei’. Deci Mihai Stoichiță trebuia să dea răspunsul ăsta.

Mihai Stoichiță poate să intre prin telefon pentru că e o persoană deschisă la dialog. Să intre să ne spună! Dacă eu sunt pe partea tehnică, spun 4 ani contract. Eu, dacă aș fi președinte sau șeful Comisiei Tehnice, aș vrea până aici contract. E normal să fie așa.

Comisia Tehnică, cei care fac rapoarte și analize, n-am văzut niciuna, apropo, am fost ironic acum. N-am văzut niciun raport al Comisiei Tehnice! Tu ai văzut vreunul? Un raport la U21, unde am făcut foarte bine. Ai văzut vreunul? Eu am cerut în emisiunea chestia asta. Rădoi a fost deschis la orice dialog și a suportat orice chestie. Jos pălăria! A explicat ce a reușit și ce nu a reușit, dar Comisia Tehnică? Trebuia să vină cu un raport. Când Italia nu s-a calificat și a scos-o Suedia, s-a făcut raport.”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digisport.