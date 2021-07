Vor da totul pentru o medalie olimpică! Visul cel mare al sportivilor din lotul de tenis de masă al României

Componenții lotului național de tenis de masă au plecat la Jocurile Olimpice plini de optimism și de încredere.

Sportivii români nu concep să nu aducă acasă singura medalie care le lipsește din palmares și pe care o așteaptă de când s-au apucat de această disciplină. Dana Dodean, Eliza Samara, Bernadette Szocs, Irina Ciobanu și Ovidiu Ionescu formează echipa pe care tenisul de masă românesc a trimis-o la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Eliza Samara și Dana Dodean , veteranele lotului și cele mai bune prietene, au un singur gând!

„Avem în minte doar medalia! Se poate să o câștigăm! Am ajuns la acea maturitate, suntem o echipă mult mai matură și mai omogenă”, au fost cuvintele Elizei Samara.

„Emoțiile cresc din ce în ce mai mult. Această ediție este mult așteptată, suntem experimentate și cred că este momentul să dăm tot ce s-a acumulat în ultimul an. Pentru mine este a patra Olimpiadă la care particip și știu ce înseamnă o medalie olimpică. Vom da totul pentru ea, Ne rugăm din tot sufletul să decurgă totul foarte bine și să fim toate apte și într-o formă extraordinară ca să putem să ne îndeplinim visul mult dorit „, a completat-o Daniela Dodean.

„ Pentru mine este extraordinar, este a doua Olimpiadă a mea. Este o muncă enormă să ajungi atât de departe în sport! Noi muncim de când suntem mici, dar munca nu te minte niciodată! Fără muncă nu vei ajunge nicăieri! Pentru mine este un vis împlinit că la Olimpiada de la Tokyo voi participa la trei probe din trei posibile”, sunt trăirile lui Bernadette Szocs.

Ovidiu Ionescu, singurul băiat din echipa României spune că se simte un privilegiat și mai ales un norocos pentru ca va fi prezent la a doua sa Olimpiadă. Sportivul a prin calificarea pe ultima sută de metri.

„Norocul a fost de partea mea, poate o dată într-un milion de ani se mai poate întâmpla așa ceva, dar am muncit foarte mult, am crezut și am fost răsplătit. Aștept această competiție de 5 ani, de când s-au terminat Jocuri Olimpice de la Rio. Obiectivul și gândul meu s-au îndreptate către Tokyo. Mă simt privilegiat că sunt printre atâtea fete, întotdeauna fetete au fost peste tot.

Iar eu mă bucur că am menținut ștachetă pentru băieți, după Adrian Crișan, care s-a calificat la ultimele cinci Jocuri Olimpice. Din câte știu o să intru în prima zi la ambele probe. Acum depinde totul de încă o doză de noroc pe care sper să nu mi-o fi risipit la ultimul concurs. Pentru mine este o onoare să pot să reprezint România la doua probe la Jocurile Olimpice”, spune Ovidiu Ionescu.

Pentru Irina Ciobanu, Jocurile de la Tokyo reprezintă prima ediție din carieră la care merge.

„Mă bucur enorm că mi s-a împlinit acest vis! Îmi doresc din suflet să ne îndeplinim obiectivul și să ne întoarcem acasă fericiți”, a concluzionat Irina Ciobanu.

Fetele de la tenis de masă și Ovidiu Ionescu au plecat spre Japonia cu un charter, alături de băieții lui Mirel Rădoi de la tineret, de sportivii de la scrimă, fetele de la baschet 3X3, de la box, canotaj, tir cu arcul și judo. Primii care vor intra în competiție vor fi Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu în proba de dublu mixt, pe 24 iulie.

Tot atunci, Ovidiu va concura și la simplu masculin. O zi mai târziu, Berni și Eliza vor concura în proba de simplu feminin, iar pe 1 august va fi rândul echipei naționale feminine să intre în joc. Sportivii de la tenis de masă vor fi însoțiți la Tokyo de către antrenorii Viorel și Andrei Filimon și de președintele federației, Cristinel Romanescu.