WIMBLEDON 2021 | Adversare de calibru pentru Ana Bogdan, Patricia Ţig şi Mihaela Buzărnescu

După ce fostul lider mondial, Simona Halep și-a anunțat retragerea de la turneul de Grand Slam din Regatul Unit ( VEZI AICI). România mai are cinci reprezentante pe tabloul feminin.

Jucătoarele Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Patricia Ţig, Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu şi-au aflat adversarele din primul tur de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului.

Sorana Cîrstea, locul 45 mondial va evolua în primul tur cu sportiva britanică Samantha Murray Sharan, locul 225 mondial şi beneficiara unui wild card.

Patricia Ţig, locul 61 mondial va juca împotriva rusoaicei Daria Kasatkina, favorită 31 şi locul 35 mondial.

Ana Bogdan, locul 91 WTA, va juca împotriva rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, locul 19 mondial şi favorită 16.

Mihaela Buzărnescu, locul 160 mondial va evolua contra americancei Venus Williams, locul 103 WTA.

Irina Begu, locul 78 WTA a fost mai norocoasă şi va întâlni în primul tur o jucătoare venită din calificări. Şi Monica Niculescu are şansa de a ajunge pe tabloul principal, dacă va trece de Kristie Ahn, în ultimul tur al calificărilor.

Ladies' Singles – Notable first rounds

Barty (1) vs Suarez Navarro

Andreescu (5) vs Cornet

S. Williams (6) vs Sasnovich

Kvitova (10) vs Stephens

Swiatek (7) vs Hsieh

Buzarnescu vs V.Williams #Wimbledon

