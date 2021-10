VIDEO | Petrolul 52 iese la atac! Datoriile, ascunse după reeşalonarea ANAF

După semnarea acestui acord, Certificatul de Atestare Fiscală al Petrolului a ajuns pe zero, iar prin acest ”artificiu”, clubul poate participa la licitaţia pentru mărcile ”Petrolul” care ar urma să aibă loc în perioada următoare.

În acest moment, clubul prahovean trece printr-un moment destul de greu din punct de vedere financiar. În prezent, Petrolul ar avea datorii de aproape 100.000 de euro, potrivit informaţiilor care au apărut deja în spaţiul public. Directorul sportiv Claudiu Tudor ar fi împrumutat deja clubul cu suma de 55.000 de euro, în timp ce mijlocaşul Cebotari ar avea de recuperat şi el aproximativ 40.000 de euro. La aceste datorii s-ar mai adăuga și restanțe salariale către jucători și staff, de aproximativ 20-25% din drepturile salariale aferente lunii august 2021.

La scurt timp după ce gruparea prahoveană a publicat comunicatul de presă pe site-ul oficial al clubului, Octav Preda, vechi susținător al galben-albaștrilor, actualmente consilier al viceprimarului din Ploiești a remis pe pagina personala de Facebook, un comunicat dur la adresa actualei conduceri ACS Petrolul 52, dar și la adresa anumitor fani petroliști care sunt de partea lui Lazăr &Co:

”Astfel, avand acest drept legal, au depus, ulterior, si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala!!! SI, GHICI CE? (ei crezand ca fraierii nu stiu sa interpreteze un act public). CERTIFICATUL a fost eliberat si contine mai multe rubrici in care obligatiile contribuabilului sunt ZERO, doar ca… asta nu e tot!

Fidelii lui Lazar&Co au sarit bucurosi: Demisia, Octav! E pe ZERO! GHINION MAXIM! (sau cum sa scanezi toata hartia…ca sa iti dai autogol singur..))))

DECI, RECUNOSC, DRAGI SUPORTERI: V-am mintit la sedinta! Nu au restante de 280.000 RON, CI DE 344.091 LEI! CU MULT MAI MULT!